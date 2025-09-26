Incendio sulla pista ciclabile di Cantello: un’auto in fiamme
L'allarme è scattato all'alba, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente spento l'incendio, mettendo in sicurezza l'area
I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, venerdì 26 settembre intorno alle 7, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura sul percorso della pista ciclabile nel Comune di Cantello. Fortunatamente, non si registrano feriti.
L’allarme è scattato all’alba, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente spento l’incendio, mettendo in sicurezza l’area e impedendo che le fiamme si propagassero.
Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e sono in corso le indagini per determinarle.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.