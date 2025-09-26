Varese News

Incendio sulla pista ciclabile di Cantello: un’auto in fiamme

L'allarme è scattato all'alba, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente spento l'incendio, mettendo in sicurezza l'area

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, venerdì 26 settembre intorno alle 7, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura sul percorso della pista ciclabile nel Comune di Cantello. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’allarme è scattato all’alba, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha prontamente spento l’incendio, mettendo in sicurezza l’area e impedendo che le fiamme si propagassero.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e sono in corso le indagini per determinarle.

Pubblicato il 26 Settembre 2025
