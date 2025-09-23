Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente in A8 a Busto Arsizio, code verso Milano

Lo scontro, che ha visto coinvolto un ragazzo di 22 anni, è avvenuto all'altezza dello svincolo di Busto Arsizio

incidente busto arsizio autostrada

Un incidente automobilistico sta bloccando l’autostrada A8 all’altezza dello svincolo di Busto Arsizio in direzione sud, verso Milano.

Ancora da verificare le cause che hanno portato al sinistro, nel quale è rimasto coinvolto un ragazzo di 22 anni, soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Sulla tratta, in direzione Milano, si stanno creando lunghi incolonnamenti, con la Polstrada a dirigere il traffico.

Pubblicato il 23 Settembre 2025
