Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente in A8 a Castellanza, autostrada bloccata

Il sinistro è avvenuto verso le 8.20 di martedì 30 settembre e ha coinvolto un'auto e una moto. Ferito un uomo di 30 anni, soccorso in codice giallo

incidente a8 castellanza

Mattinata di lunghe code sul tratto della A8 tra Castellanza e Legnano. Un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto ha richiesto l’intervento dei soccorsi sull’autostrada del Laghi e portato a lunghe code, con viabilità bloccata.

Nel sinistro, avvenuto verso le 8.20 di martedì 30 settembre, è rimasto ferito un uomo di 30 anni, soccorso in codice giallo.

Lunghi incolonnamenti si sono formati in direzione nord, verso Varese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.