Incidente in A8 a Castellanza, autostrada bloccata

Mattinata di lunghe code sul tratto della A8 tra Castellanza e Legnano. Un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto ha richiesto l’intervento dei soccorsi sull’autostrada del Laghi e portato a lunghe code, con viabilità bloccata.

Nel sinistro, avvenuto verso le 8.20 di martedì 30 settembre, è rimasto ferito un uomo di 30 anni, soccorso in codice giallo.

Lunghi incolonnamenti si sono formati in direzione nord, verso Varese.