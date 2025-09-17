Incontro su sfruttamento lavorativo in Lombardia: il progetto InLav e i punti unici di accesso

Il 16 settembre 2025 si è svolto a Villa Recalcati di Varese il primo incontro organizzato da Anci Lombardia in collaborazione con la Provincia di Varese, nell’ambito del progetto InLav, dedicato al contrasto dello sfruttamento lavorativo in Lombardia. Il progetto ha introdotto la sperimentazione di 12 Punti Unici di Accesso (PUA), tra cui due a Tradate e Somma Lombardo, per supportare le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.

L’incontro ha visto la partecipazione di autorità locali, tra cui il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro, Alberto Gardina. Il Prof. Paolo Rossi ha trattato il tema dello sfruttamento lavorativo, evidenziando le sue diverse dimensioni (economica, riproduttiva e ambientale) e le sfide nel contrastarlo. Pietro Maria Sekules ha illustrato le principali forme di lavoro irregolare e l’importanza dei PUA nel progetto InLav.

Le esperienze di Tradate e Somma Lombardo sono state condivise da Lucrezia Libido, Elena Olgiati, Eleonora Vecchiotti e Roberta Bettoni, che hanno presentato i risultati finora ottenuti e i prossimi passi da seguire. Il Responsabile del Settore Lavoro della Provincia di Varese, Francesco Maresca, ha concluso l’incontro, annunciando un prossimo incontro il 21 ottobre 2025.