Varese News

Tempo Libero

Gavirate

“Io mi difendo”, il corso di autodifesa arriva a Gavirate

Domenica 5 ottobre una giornata per imparare come riconoscere ed evitare situazioni rischiose, e scoprire cosa fare in situazioni di pericolo per mettersi al sicuro

difesa personale
Sport

05 Ottobre 2025

Nuovo appuntamento in provincia di Varese con Io mi difendo. L’iniziativa promossa dall’Accademia dello Sport Varesina arriva a Gavirate per una giornata tutta dedicata a imparare le principali tecniche di autodifesa e – soprattutto – capire come riconoscere eventuali situazioni di pericolo e evitarle.

L’appuntamento è domenica 5 ottobre dalle 9:00 alle 14:00 nella palestra di Via della Gioventù 3 a Oltrona (frazione di Gavirate). L’evento è libero e aperto a tutti, sia agli uomini che alle donne, dagli undici anni in su e senza distinzioni per esperienza e preparazione.

Attraverso esercitazioni pratiche e i consigli utili dell’istruttore Stefano Gallucci, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire strumenti concreti per aumentare la propria sicurezza personale, migliorando allo stesso tempo fiducia in sé stessi e capacità di prevenzione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3885864910.

Organizzato da

27 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.