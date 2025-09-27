“Io mi difendo”, il corso di autodifesa arriva a Gavirate

Nuovo appuntamento in provincia di Varese con Io mi difendo. L’iniziativa promossa dall’Accademia dello Sport Varesina arriva a Gavirate per una giornata tutta dedicata a imparare le principali tecniche di autodifesa e – soprattutto – capire come riconoscere eventuali situazioni di pericolo e evitarle.

L’appuntamento è domenica 5 ottobre dalle 9:00 alle 14:00 nella palestra di Via della Gioventù 3 a Oltrona (frazione di Gavirate). L’evento è libero e aperto a tutti, sia agli uomini che alle donne, dagli undici anni in su e senza distinzioni per esperienza e preparazione.

Attraverso esercitazioni pratiche e i consigli utili dell’istruttore Stefano Gallucci, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire strumenti concreti per aumentare la propria sicurezza personale, migliorando allo stesso tempo fiducia in sé stessi e capacità di prevenzione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 3885864910.