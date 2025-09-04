“La Basilica di San Vittore come non l’avete mai vista”: il cuore di Varese diventa virtuale
Giovedì 11 settembre ’25 sarà presentato il progetto di virtualizzazione digitale della Basilica di San Vittore Martire, del Battistero di San Giovanni e del Campanile del Bernascone di Varese
Un patrimonio millenario che incontra le tecnologie più avanzate. È questo il cuore del progetto dedicato al complesso monumentale della Basilica di San Vittore Martire, del Battistero e del Campanile, che sarà presentato ufficialmente il prossimo 11 settembre 2025, alle 21 all’Oratorio di San Vittore (ex Cappella), in via S. Francesco 15 a Varese.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere uno dei luoghi simbolo della storia e della spiritualità cittadina attraverso un processo di digitalizzazione all’avanguardia. Un lavoro minuzioso che ha portato alla creazione di un modello virtuale interattivo, capace di restituire non solo l’imponenza architettonica, ma anche i dettagli meno visibili e più sorprendenti del complesso.
Grazie a questa innovazione, la Basilica e i suoi tesori saranno finalmente accessibili a un pubblico più vasto, offrendo nuove modalità di conoscenza e fruizione turistica. Il progetto non è soltanto uno strumento di divulgazione, ma rappresenta anche un metodo efficace di conservazione digitale del patrimonio culturale, garantendo la memoria di opere e spazi che il tempo, inevitabilmente, logora.
L’appuntamento dell’11 settembre non sarà una semplice presentazione: i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire curiosità inedite, frutto di un lavoro di ricerca che ha riportato alla luce particolari poco noti e storie rimaste a lungo nell’ombra.
Sarà un’occasione per osservare il complesso monumentale da una prospettiva del tutto nuova, entrando in angoli difficilmente accessibili e ammirando dettagli che persino i visitatori più attenti rischiano di trascurare. Il progetto si pone come un vero ponte tra passato e futuro.
Da un lato la tradizione, la fede, l’arte e la memoria storica; dall’altro, la forza della digitalizzazione, che rende immortali luoghi e opere.
