La campanella suona in vigna: per gli studenti di agraria del Newton di Varese è tempo di vendemmia
Una trentina di ragazzi dell'istituto tecnico ha raccolto i grappoli della vigna didattica per dare il via alle diverse fasi del processo di vinificazione sotto la guida dei docenti e del personale tecnico
Ore nove: la campanella per gli studenti del percorso agrario dell’istituto Newton di Varese suona in via Truno. Qui, infatti, c’è l’orto didattico e una piccola vigna. Oggi è tempo di vendemmia.
Gli studenti di due classi quarte hanno raccolto i grappoli ormai maturi per avviare il processo di vinificazione che prosegue nel laboratorio dedicato con i macchinari adatti a realizzare tutte le fasi.
«I grappoli sono stati prima pesati – spiega il docente del corso di agraria Massimo Bellanova – poi inseriti nel macchinario per la la pigiatura e la raspatura (separazione) dell’uva dal raspo, la parte legnosa. Segue la fase della fermentazione, resa possibile dal contatto tra la parte liquida e la buccia. Successivamente si procederà con l’estrazione: il contatto tra la parte liquida e la parte solida (bucce) permette di estrarre gli elementi fondamentali come colori, tannini, sostanze aromatiche e profumi. Verranno, poi, aggiunti i lieviti per la fermentazione. Si aspetterà per circa una settimana o 10 giorni, finché tutti gli zuccheri si saranno consumati e saranno stati convertiti in alcol».
La giornata di oggi è la fase finale di un lungo percorso che ha impegnato i ragazzi anche nei mesi estivi: « A turno, docenti, tecnici e studenti sono venuti nei mesi di giugno e luglio per curare le piante e i frutti – racconta ancora il docente – Quest’anno la popillia ha creato qualche danno ma il raccolto ci permette finalmente di poter avviare il processo completo di vinificazione».
Per il dirigente Daniele Marzagalli è un ottimo traguardo che premia l’impegno dei ragazzi : «In questo corso imparano le regole, la tecnica ma anche lapazienza, na virtù fondamentale nella vita».
