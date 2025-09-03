“La città narrata”: Varese riscopre i suoi ricordi di quartiere tra circoli e cortili

Tre quartieri, tre spettacoli teatrali, tante voci che custodiscono e riportano alle nuove generazioni la memoria storica di Varese.

È partita con questi intenti la rassegna “La città narrata – storie, voci, cortili, memorie”, progetto che porta nei rioni la narrazione popolare, intrecciando teatro, musica e aneddoti raccolti direttamente dagli abitanti.

La rassegna di eventi è nata nell’ambito del progetto “Varese la Città Narrata“, a cura del Collettivo Trame Comuni, promosso da APS ParteNO e in partenariato con il Comune di Varese: nei tre appuntamenti vengono proposti alla cittadinanza altrettanti spettacoli di teatro comunità messi in scena nei cortili e nei circoli, simbolo di vita collettiva.

Gli eventi sono stati pensati per valorizzare i quartieri e i loro abitanti e sono il risultato di un processo di raccolta di testimonianze e aneddoti che vengono trasformati in azioni teatrali corali per restituire radici e favorire l’integrazione interculturale e generazionale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Enzo Laforgia, assessore alla Cultura, che spiega: «La rassegna si colloca in un indirizzo che stiamo perseguendo e che non vuole concentrare gli eventi solo nel centro città, ma diffonderli nei quartieri. “La città narrata” significa avere qualcuno che parla e qualcuno che ascolta, ed è già una rarità in questo periodo. La storia è sempre storia locale: nasce da un territorio, dalla memoria e dai racconti. Quando diventiamo più consapevoli di ciò che accade dove viviamo, ce ne prendiamo anche un po’ più cura. Per questo è un progetto culturale ma anche educativo».

I primi appuntamenti avranno come protagonisti i quartieri di Sant’Ambrogio, Capolago e Bizzozero, con tre eventi che riportano alla luce storie, personaggi e ricordi di una storia di pochi decenni fa.

Sant’Ambrogio e il cortile dei “vint ghei”

Il debutto sarà domenica 7 settembre alle 17.30, durante la festa di “Sant’Ambrogio in strada” che si svolgerà proprio quella domenica. Dalla memoria di Sergio Giorgetti e dai racconti dell’infanzia di Chicco Colombo, il pubblico potrà riscoprire la storia della “Curt dul Vinghei” in via Sacro Monte. Lì, un trasportatore offriva passaggi a persone e merci chiedendo in cambio “vint ghei”, e da qui il cortile ha preso iol nome. «Ci hanno raccontato storie semplici, quotidiane, ma capaci di restituire il colore della vita di un tempo – ha spiegato Michele Todisco, di Mani maestre, coordinatore del progetto – come quella dell’arrivo della prima lavatrice in paese, che generò non pochi conflitti con le tante lavandaie del borgo».

Capolago, il vino e i dibattiti da osteria

Il secondo appuntamento è in programma domenica 21 settembre, alle 15, al circolo di Capolago. Qui il filo conduttore sarà il vino, che veniva servito già nei tempi andati in questo circolo, mescolato ai racconti di discussioni politiche animate che ricordano le sfide tra Don Camillo e Peppone, ma anche agli incontri politici più recenti: «Ci hanno raccontato come quel circolino ha visto la nascita della Lega, quando lì Bossi e Maroni si incontravano per discutere di quella nuova politica». In questo caso lo spettacolo sarà all’interno del programma di festeggiamenti del centenario della cooperativa del Circolo di Capolago

Bizzozero, le storie di un libriccino

La rassegna proseguirà poi a Bizzozero, domenica 19 ottobre alle 16.30: qui, al circolo di Bizzozero, verranno raccontati aneddoti e testimonianze, alcuni dei quali raccolti in un libriccino “Perle di Bizzozero” dedicato alla memoria del quartiere. “Storie tra pietre e sogni “, tra cortili, pietre e tradizioni popolari, è uno spettacolo che unisce memoria e immaginazione, restituendo voce al quartiere e ai suoi abitanti.

Gli eventi sono a cura del collettivo Trame Comuni promosso da Aps ParteNO in partenariato con il Comune di Varese. In collaborazione con l’associazione I Santambrogini APS, la Società Cooperativa di Consumo tra Operai e Contadini di Capolago, il Circolobizzozero – Società di Mutuo Soccorso di Bizzozero e l’associazione Varese Nascosta.