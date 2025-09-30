La firma di Allerik Freeman è ufficiale: la Openjobmetis si fida del bomber americano

I dubbi erano già stati sciolti, l’ufficialità non c’era ancora ma adesso è arrivata. Allerik Freeman è il quinto straniero della Openjobmetis per la stagione 2025-26, quello che in prospettiva potrebbe diventare il più importante, almeno in fase d’attacco.

La guardia 3oenne (compirà i 31 a fine ottobre) di 1,94 è infatti giocatore di talento che ha già dimostrato di poter fare canestro spesso e volentieri. Lo ha fatto soprattutto in Ungheria (con il Fehervar) e in Turchia (due volte con il Bursaspor e con il Besiktas), un po’ meno nell’unica esperienza italiana a Venezia (in un sistema di gioco più ricco di primedonne) e in quella dell’anno scorso al Buducnost, ma nel complesso è considerato un bomber di razza.

La rottura del tendine d’Achille ne ha interrotto il cammino ma – paradossalmente – ha consentito al giocatore della Virginia di planare su Varese. La Openjobmetis ha scommesso sul suo recupero fisico facendogli firmare un contratto annuale con opzione per la stagione seguente (con uscite a pagamento) e lo ha promosso dopo il periodo di prova previsto in questo precampionato. Freeman ha già mostrato buone qualità realizzative (16, 14, 17, 9, 11 gli score nelle ultime cinque gare disputate) e, come prevedibile, ancora qualche difficoltà nella reattività sui due lati del campo ma le sue potenzialità sono indiscusse.

Dopo essere tornato dal viaggio negli States per completare l’iter burocratico del visto di lavoro, mercoledì 1° ottobre sarà presentato insieme al compagno di squadra Stefan Moody nella sede varesina di Divani&Divani completando così il consueto iter dei nuovi arrivati. «Siamo entusiasti di dare ufficialmente il benvenuto in squadra ad Allerik – le parole del gm Zach Sogolow – Il suo impegno costante e professionale nel suo lavoro per tornare al massimo delle sue capacità, ha dimostrato che tipo di persona, giocatore e leader sia e si è guadagnato il rispetto del nostro staff, degli allenatori e dei suoi compagni di squadra. Non vediamo l’ora di vedere i suoi continui progressi».

