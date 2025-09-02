Varese News

Politica

La Lega presenta sette richieste di censura contro il sindaco di Varese Galimberti

Stefano Angei: "Il sindaco ignora le interrogazioni che ho presentato, calpestando il ruolo del Consiglio e la trasparenza verso i cittadini"

Consiglio comunale Varese 2021 generiche

Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in consiglio Comunale a Varese, ha depositato  sette distinte richieste di censura nei confronti del Sindaco Galimberti per il suo ripetuto rifiuto di rispondere ad altrettante interrogazioni.

«Le interrogazioni –  spiega Angei –  sono lo strumento principale che i consiglieri possono usare per conoscere, segnalare e richiedere interventi o iniziative da parte dell’amministrazione. Sono essenziali per esercitare quel ruolo di controllo su quanto avviene in città e su quanto fatto, o meglio, non fatto da questa amministrazione.  ​La mancata risposta a queste interrogazioni, oltre ad essere una violazione del regolamento è la conseguenza di una palese e inaccettabile scorrettezza istituzionale che si protrae da tempo».

Secondo Angei, «Ignorando le interrogazioni, il Sindaco non solo viene meno ai suoi doveri di trasparenza verso i cittadini, ma svilisce il ruolo di controllo e di stimolo che spetta al Consiglio Comunale. La democrazia si fonda sul confronto, sulla possibilità di porre domande e di ottenere risposte, principi che in questo caso vengono calpestati senza remore. A questo punto viene proprio da pensare che questa amministrazione non risponda alle nostre interrogazioni, considerate troppo scomode, perchè hanno qualcosa da nascondere».

​Per il vicecapogruppo della Lega però, è: «Ancor più grave l’inerzia passiva del Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Coen. Invece di tutelare il diritto dei consiglieri di svolgere la propria funzione e di garantire il corretto funzionamento dell’assemblea, il Presidente Coen ha mostrato un’assoluta sottomissione al potere del Sindaco, non intervenendo a difesa delle prerogative istituzionali. La sua condotta ha di fatto avallato un comportamento antidemocratico, tradendo il suo ruolo di garante super partes».

​Con la presentazione di queste richieste di censura, il consigliere vuole: «Ripristinare il rispetto delle regole e la dignità del Consiglio Comunale» e «Chiede a tutti i consiglieri, al di là degli schieramenti politici, di prendere posizione su questo grave fatto e di condannare l’atteggiamento di un’amministrazione che sembra non voler rendere conto del proprio operato».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.