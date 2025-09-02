La Lega presenta sette richieste di censura contro il sindaco di Varese Galimberti

Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in consiglio Comunale a Varese, ha depositato sette distinte richieste di censura nei confronti del Sindaco Galimberti per il suo ripetuto rifiuto di rispondere ad altrettante interrogazioni.

«Le interrogazioni – spiega Angei – sono lo strumento principale che i consiglieri possono usare per conoscere, segnalare e richiedere interventi o iniziative da parte dell’amministrazione. Sono essenziali per esercitare quel ruolo di controllo su quanto avviene in città e su quanto fatto, o meglio, non fatto da questa amministrazione. ​La mancata risposta a queste interrogazioni, oltre ad essere una violazione del regolamento è la conseguenza di una palese e inaccettabile scorrettezza istituzionale che si protrae da tempo».

Secondo Angei, «Ignorando le interrogazioni, il Sindaco non solo viene meno ai suoi doveri di trasparenza verso i cittadini, ma svilisce il ruolo di controllo e di stimolo che spetta al Consiglio Comunale. La democrazia si fonda sul confronto, sulla possibilità di porre domande e di ottenere risposte, principi che in questo caso vengono calpestati senza remore. A questo punto viene proprio da pensare che questa amministrazione non risponda alle nostre interrogazioni, considerate troppo scomode, perchè hanno qualcosa da nascondere».

​Per il vicecapogruppo della Lega però, è: «Ancor più grave l’inerzia passiva del Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Coen. Invece di tutelare il diritto dei consiglieri di svolgere la propria funzione e di garantire il corretto funzionamento dell’assemblea, il Presidente Coen ha mostrato un’assoluta sottomissione al potere del Sindaco, non intervenendo a difesa delle prerogative istituzionali. La sua condotta ha di fatto avallato un comportamento antidemocratico, tradendo il suo ruolo di garante super partes».

​Con la presentazione di queste richieste di censura, il consigliere vuole: «Ripristinare il rispetto delle regole e la dignità del Consiglio Comunale» e «Chiede a tutti i consiglieri, al di là degli schieramenti politici, di prendere posizione su questo grave fatto e di condannare l’atteggiamento di un’amministrazione che sembra non voler rendere conto del proprio operato».