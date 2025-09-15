“La poetica del Quotidiano” nell’edizione 2025 del Concorso Fotografico Città di Besnate

“La Poetica del Quotidiano” è il titolo proposto dalla XI edizione Concorso Fotografico Città di Besnate, promosso dal Comune insieme all’associazione La Stazione della Musica, insieme con l’associazione culturale Stefano D’Orto, e con la partnership di Libreria Boragno.

«Quando la straordinaria ordinarietà del Quotidiano viene pensata e vissuta attraverso l’obiettivo del fotografo suscita lo stupore anche davanti alla più semplice e usuale delle immagini» si legge nel bando per il concorso, che scadrà il prossimo 12 ottobre.

«La trama del Quotidiano attraversa le nostre vite, quelle di tutti, quale che sia la nostra età: familiari, amici, persone sconosciute, cose, animali domestici, la natura, il tempo che scorre e il tempo che si arresta, attese e momenti di noia. Vogliamo pensare che questa ordinarietà possa svelare un altro e più alto senso che anche a noi, prima di pensarlo e viverlo attraverso la fotografia, sfuggiva. Vi sono, dispersi e abbandonati in qualche angolo delle nostre vite, annidati nel Quotidiano, frammenti di bellezza che se accolti possono cambiare i nostri sguardi. Nel cuore del tema del Concorso Fotografico Città di Besnate che vi proponiamo c’è quindi un atto di fede nelle doti di trasfigurazione della pratica fotografica».

Ad accompagnare il bando e a fare da ispirazione ci sono anche i versi di Eugenio Montale tratti da Il balcone:

La vita che dà barlumi

è quella che sola tu scorgi.

A lei ti sporgi da questa

finestra che non s’illumina.

Come partecipare

Ogni partecipante al concorso dovrà inviare un massimo di due fotografie utilizzando l’apposito Form sul sito all’indirizzo dedicato. Si possono portare anche a mano o spedire con posta ordinaria ad Associazione La Stazione della Musica Via Roma 43 – 21010 Besnate.

Solo in caso di problemi con l’invio tramite il forma del sito, scrivere una segnalazione via e-mail all’indirizzo: contest@lastazionedellamusica.com.

In entrambi i casi le fotografie devono pervenire entro e non oltre il 12 ottobre 25.

La quota d’iscrizione è pari a 20,00 euro.

Per partecipare comunque è bene leggere tutto il regolamento pubblicato sul sito ufficiale (raggiungibile cliccando qui).