La posta che non arriva a Vergiate, «Chiediamo un servizio efficiente e di qualità»

L'amministrazione comunale ha scritto a Poste Italiane per segnalare i disagi sperimentati dai cittadini e chiedere che il servizio venga ripristinato

Poste Italiane

Dopo aver ricevuto altre segnalazioni da parte dei cittadini sulla mancata consegna della posta, il Comune di Vergiate ha deciso di scrivere alla sede di Varese di Poste Italiane per avvisare l’azienda riguardo ai problemi del servizio e chiedere che le consegne riprendano correttamente.

Venerdì 26 settembre, l’amministrazione guidata da Daniele Parrino ha contattato Poste Italiane chiedendo di «adottare i provvedimenti necessari per ripristinare un servizio efficiente e di qualità».

Il Comune ricorda, inoltre, che in caso di disservizio i cittadini possono segnalare direttamente il problema a Poste Italiane attraverso la pagina dedicata sul sito dell’azienda a questo link.

Pubblicato il 27 Settembre 2025
