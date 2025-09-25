La Società di San Vincenzo De Paoli di Varese celebra 120 anni di servizio alla comunità

La Società di San Vincenzo De Paoli di Varese festeggia quest’anno un traguardo speciale: 120 anni di impegno e solidarietà al fianco delle persone più fragili, dal 1905 al 2025.

Per l’occasione è stato organizzato un ricco calendario di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che si svolgeranno tra settembre e ottobre.

Programma delle celebrazioni

Sabato 27 settembre – ore 16.00 Santa Messa in Basilica San Vittore

Presiedono:

 Mons. Gabriele Gioia, Prevosto di Varese

 Don Maurizio Cantù, Decano

Mercoledì 1 ottobre – ore 21.00

Tavola rotonda “Realtà caritative cittadine” – Sala Montanari

Un momento di confronto e condivisione dedicato al mondo del volontariato e delle associazioni locali.

Interverranno le associazioni: Caritas, Nonsolopane, Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana.

Presenze istituzionali: Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varesee Don Franco Gallivanone, Vicario

Sabato 11 ottobre – ore 21.00

Concerto-testimonianza dei The Sun – Teatro Apollonio

Un’esperienza di musica, spiritualità e impegno civile.

Ingresso ad offerta libera.

Solidarietà che illumina

Il concerto sarà anche un momento di solidarietà: tutte le offerte raccolte saranno destinate al progetto “Dai LUCE e la gente troverà la strada”, promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie in grave povertà energetica, alleviando il peso delle spese e garantendo ai figli la possibilità di un futuro migliore attraverso l’accesso all’istruzione.

La povertà energetica, infatti, condiziona pesantemente la vita quotidiana, limitando opportunità e percorsi di crescita, soprattutto per i più giovani.

La realtà di Varese

Oggi, il Consiglio Centrale di Varese è composto da 12 Conferenze, con l’impegno di 115 soci e 83 volontari. Al 31 dicembre 2024, le persone sostenute sono state 1.265, appartenenti a 381 famiglie. Con questi numeri e con una storia lunga 120 anni, la Società di San Vincenzo De Paoli di Varese rinnova la sua missione: essere un segno concreto di speranza, vicinanza e solidarietà per chi vive situazioni di fragilità.