La Società di San Vincenzo De Paoli di Varese celebra 120 anni di servizio alla comunità

Un ricco calendario di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che si svolgeranno tra settembre e ottobre
La Società di San Vincenzo De Paoli di Varese festeggia quest’anno un traguardo speciale: 120 anni di impegno e solidarietà al fianco delle persone più fragili, dal 1905 al 2025.
Per l’occasione è stato organizzato un ricco calendario di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che si svolgeranno tra settembre e ottobre.
Programma delle celebrazioni
Sabato 27 settembre – ore 16.00 Santa Messa in Basilica San Vittore
Presiedono:
Mons. Gabriele Gioia, Prevosto di Varese
Don Maurizio Cantù, Decano
Mercoledì 1 ottobre – ore 21.00
Tavola rotonda “Realtà caritative cittadine” – Sala Montanari
Un momento di confronto e condivisione dedicato al mondo del volontariato e delle associazioni locali.
Interverranno le associazioni: Caritas, Nonsolopane, Pane di Sant’Antonio, Croce Rossa Italiana.
Presenze istituzionali: Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varesee Don Franco Gallivanone, Vicario
Sabato 11 ottobre – ore 21.00
Concerto-testimonianza dei The Sun – Teatro Apollonio
Un’esperienza di musica, spiritualità e impegno civile.
Ingresso ad offerta libera.
Solidarietà che illumina
Il concerto sarà anche un momento di solidarietà: tutte le offerte raccolte saranno destinate al progetto “Dai LUCE e la gente troverà la strada”, promosso dalla Società di San Vincenzo De Paoli. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie in grave povertà energetica, alleviando il peso delle spese e garantendo ai figli la possibilità di un futuro migliore attraverso l’accesso all’istruzione.
La povertà energetica, infatti, condiziona pesantemente la vita quotidiana, limitando opportunità e percorsi di crescita, soprattutto per i più giovani.
La realtà di Varese
Oggi, il Consiglio Centrale di Varese è composto da 12 Conferenze, con l’impegno di 115 soci e 83 volontari. Al 31 dicembre 2024, le persone sostenute sono state 1.265, appartenenti a 381 famiglie. Con questi numeri e con una storia lunga 120 anni, la Società di San Vincenzo De Paoli di Varese rinnova la sua missione: essere un segno concreto di speranza, vicinanza e solidarietà per chi vive situazioni di fragilità.
