Lavori al sovrappasso della superstrada 336: stop allo svincolo Busto Arsizio–Dogana fino al 2 ottobre
Durante il periodo di chiusura dello svincolo per il traffico diretto a Busto Arsizio centro - Dogana, il percorso alternativo si svilupperà lungo la Statale 33 "del Sempione". Chiusura al transito della rampa di svincolo "Direzione A8"
Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso viario sulla superstrada 336 della Malpensa, in prossimità del Km 1,350, cruciale per il collegamento allo scalo intermodale Hupac, sono state programmate delle limitazioni al transito per permettere, al comune di Busto Arsizio, lo svolgimento dei lavori in sicurezza.
Il progetto, approvato dal Comune e finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del “Programma per gli interventi per la ripresa economica”, è stato oggetto di un incontro presso la prefettura di Varese, e ha già ricevuto il parere tecnico favorevole di Anas.
In accordo con gli Enti Territoriali coinvolti, in sede prefettizia, sono stati delineati i provvedimenti viabilistici per attenuare i disagi degli utenti.
Il dettaglio del cantiere
Nel dettaglio, a partire dalle ore 8 di mercoledi 10 settembre verrà chiusa al traffico la rampa di svincolo al km 1,500 “Busto Arsizio- Dogana” ( direzione A8), inoltre verrà chiusa la corsia di marcia, in direzione A8, dal km 1,500 al km 1,100.
Durante il periodo di chiusura dello svincolo in corrispondenza del km 1,500 per il traffico diretto a Busto Arsizio centro – Dogana, il percorso alternativo si svilupperà lungo la Statale 33 “del Sempione” con uscita allo svincolo di Gallarate est – Varese al km 3,200. Le limitazioni saranno attive tutti i giorni, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, fino alle ore 5 del 2 ottobre 2025.
