Lavori in A8, l’entrata di Busto Arsizio chiuderà per quattro giorni

La modifica alla viabilità in direzione di Varese è stata disposta per consentire lavori di manutenzione giunti cavalcavia di svincolo,

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione giunti cavalcavia di svincolo, sarà chiusa l’entrata di Busto Arsizio, verso Varese, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di martedì 23 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa, si consiglia di entrare a Gallarate.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui canali ufficiali di Autostrade per l’Italia. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
