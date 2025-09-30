Le 0048 di nuovo in passerella: sabato 5 ottobre saranno alla discoteca di Vergiate

Il prossimo 5 ottobre 2025, la discoteca Picasso di Vergiate ospiterà l’evento “La Forza Veste il Sorriso”, una sfilata particolare organizzata dalle 0048, il gruppo che promuove la resilienza e la speranza attraverso la moda. L’ingresso è gratuito.

Le 0048 sono amiche, che si sono trovare a combattere le stesso nemico, la malattia tumorale. Hanno unito la forza per ritrovare la voglia di vivere, ridere e divertirsi. Ma non solo: organizzano numerose iniziative, come laboratori e sfilate, per diffondere il messaggio positivo. Il nome “Le 0048” fa riferimento al codice di esenzione 0048, simbolo di una connessione che mette in comunicazione chi sta affrontando una situazione difficile con una rete di supporto.

Il gruppo nasce come iniziativa per dare visibilità a tutte le donne che affrontano il cancro, in particolare al seno, e lo fa attraverso eventi di sensibilizzazione, mostre e sfilate di moda. Hanno dato vita a un movimento che utilizza la moda come strumento di empowerment, per offrire alle donne un’opportunità di esprimersi con fiducia e speranza.

Nel corso della stessa serata ci sarà musica dal vivo, una sessione di “yoga della risata”. La serata ha avuto il patrocinio di 9 comuni dell’area vergiatese.

Per partecipare alla sfilata, è possibile prenotare il proprio posto attraverso il Comune di Vergiate.