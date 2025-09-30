Le 0048 di nuovo in passerella: sabato 5 ottobre saranno alla discoteca di Vergiate
Nuovo appuntamento con le modelle che usano la passerella come strumento di empowerment. Un gruppo di amiche che si trova a dover fronteggiare la malattia tumorale
Il prossimo 5 ottobre 2025, la discoteca Picasso di Vergiate ospiterà l’evento “La Forza Veste il Sorriso”, una sfilata particolare organizzata dalle 0048, il gruppo che promuove la resilienza e la speranza attraverso la moda. L’ingresso è gratuito.
Le 0048 sono amiche, che si sono trovare a combattere le stesso nemico, la malattia tumorale. Hanno unito la forza per ritrovare la voglia di vivere, ridere e divertirsi. Ma non solo: organizzano numerose iniziative, come laboratori e sfilate, per diffondere il messaggio positivo. Il nome “Le 0048” fa riferimento al codice di esenzione 0048, simbolo di una connessione che mette in comunicazione chi sta affrontando una situazione difficile con una rete di supporto.
Il gruppo nasce come iniziativa per dare visibilità a tutte le donne che affrontano il cancro, in particolare al seno, e lo fa attraverso eventi di sensibilizzazione, mostre e sfilate di moda. Hanno dato vita a un movimento che utilizza la moda come strumento di empowerment, per offrire alle donne un’opportunità di esprimersi con fiducia e speranza.
Nel corso della stessa serata ci sarà musica dal vivo, una sessione di “yoga della risata”. La serata ha avuto il patrocinio di 9 comuni dell’area vergiatese.
Per partecipare alla sfilata, è possibile prenotare il proprio posto attraverso il Comune di Vergiate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.