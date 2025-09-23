Lo stop ai treni per Malpensa alla sera può diventare un problema in più per lavoratori e aziende
Annunciata settimana scorsa, la limitazione serale delle corse per due mesi e mezzo sta creando preoccupazione per i turni del mattino e della sera, segnalano dipendenti, sindacati e aziende
Scatta la limitazione del servizio serale del Malpensa Express e in aeroporto c’è agitazione tra i lavoratori e, di rimbalzo, anche tra le aziende che assicurano i numerosi servizi dello scalo milanese.
Il periodo di sospensione delle corse serali e notturne è lungo (dal 22 settembre all’inizio al 13 dicembre) e tocca fasce piuttosto ampie, se si considera che l’aeroporto vive una giornata quasi ininterrotta: i treni infatti si fermano dalle 22 alle 6 del mattino nei giorni dal martedì al venerdì, ma al lunedì già a partire dalle 18.
«Riguarda tutti i treni, sia i Tilo che i Malpensa Express» ricorda una lavoratrice che ha iniziato a farsi i conti. Non è la sola: alle aziende sono piovute richieste di spostamento turni per evitare gli orari di tarda serata o mattino prestissimo. «Riceviamo continue richieste di cambi turno ovviamente non accordabili» spiega il dirigente di una società di vigilanza.
I lavoratori aeroportuali che rischiano di subire le limitazioni sono soprattutto quelli del servizio pulizie e della vigilanza, in parte anche quelli della ristorazione.
Il servizio di autobus sostitutivi è organizzato su tutte le corse (qui gli orari), sia verso Milano sia verso Varese/Bellinzona. Prevedono tempi di percorrenza più lunghi, per la coincidenza a Busto Arsizio Nord, che ha un margine ampio compreso tra 7 e 12 minuti (la maggior parte delle corse prevede 10 minuti di coincidenza).
A parte il maggior tempo di percorrenza e le partenze anticipate, i timori fin qui sono stati sul numero di bus sostitutivi: «Ci sono treni alla sera che sono ancora pieni di gente che lavora in aeroporto e di viaggiatori, per questo c’è la paura di rimanere “a terra”» racconta una barista. «E la sera non è facile trovare un’alternativa, anche in caso di emergenza, visto che i taxisti poi non vogliono portare gente vicino all’aeroporto, perché guadagnano meno».
Ma chi è più direttamente interessato?
«Il secondo turno delle pulizie ad esempio è 14-22, alcuni della ristorazione finiscono anche più tardi» dettaglia Livio Muratore, della Filcams Cgil, che segue gli addetti ai servizi e commercio. Certamente diventa un problema aggiuntivo. Ed è difficile anche trovare una alternativa nell’auto privata, perché gli spazi sono ridotti.
Da questo punto di vista c’è un altro problema a monte, sottolinea Cristian Mazzini, della Fisascat Cisl: «Si somma anche al problema legato ai parcheggi: essendoci in corso lavori a uno dei parcheggi per passeggeri, hanno riconvertito un parcheggio dei lavoratori ad uso dei passeggeri. E partiamo dal fatto che alle 22 ci sono ancora voli in arrivo, anche tanti viaggiatori usano i Malpensa Express».
«È un problema soprattutto per i neoassunti, che magari sono studenti-lavoratori e non hanno previsto l’uso dell’auto, non se lo possono permettere» continua Muratore.
Certo, questi sono i primi giorni, potrebbe essere che nel tempo gli orari si adattino. Ma per ora prevale il timore, anche perché molti hanno scoperto solo negli ultimi giorni la portata dell’interruzione.
