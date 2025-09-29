Varese News

L’Università del Melo inaugura l’anno accademico a ritmo di swing

Dopo l’Open Day di venerdì 26 settembre, al via il 39° anno accademico con presentazione dei corsi mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre e poi uno speciale concerto

Dopo l’Open Day di venerdì 26 settembre, l’Università del Melo si appresta ad inaugurare il suo 39° Anno Accademico mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre con la presentazione ufficiale del programma delle conferenze previste dal lunedì al venerdì, da ottobre a maggio 2026, già pubblicato nei libretti informativi in distribuzione.

Ma prima dell’inizio ufficiale delle lezioni, previsto per lunedì 6 ottobre, si terrà la Festa d’Inaugurazione, che quest’anno procederà a ritmo di swing: ad esibirsi sul palco della Sala Planet sarà la Tnb Swing Band, una formazione attiva dal 2008 che farà viaggiare nel tempo, tra le atmosfere eleganti degli anni ’30, ’40, ’50 e ’60!

Composta da nove elementi (sax tenore, sax contralto, clarinetto, tromba, trombone, contrabbasso, batteria, chitarra, voce), la Tnb Swing Band ha portato lo Swing in viaggio attraverso l’Italia e l’Europa e venerdì 3 ottobre alle 15.30 arriverà all’Università del Melo, per dare il via al nuovo anno accademico… con il passo giusto!

Al termine uno sfizioso aperitivo per tutti coloro che parteciperanno.

Per informazioni e iscrizioni, la segreteria di via Magenta 3 a Gallarate è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30. Tel. 0331-708224, mail udm@melo.it

