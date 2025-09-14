Varese News

Luvinate, l’anno scolastico parte con Erasmus+ e aule innovative alla primaria

Un nuovo approccio alla didattica per le classi 3ª, 4ª e 5ª con laboratori dedicati e strumenti pensati per sviluppare competenze trasversali e spirito critico

primaria luvinate

La Scuola Primaria di Luvinate inaugura l’anno scolastico 2025-2026 con un doppio passo avanti: da un lato l’adesione al programma europeo Erasmus+ per l’apertura internazionale, dall’altro l’introduzione di ambienti didattici innovativi per un nuovo approccio all’insegnamento delle materie scientifiche.

Il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, ma riguarda in prospettiva tutta la comunità scolastica. Un investimento educativo che guarda al futuro e che è stato accolto con entusiasmo da docenti e amministratori.

Erasmus+ alla primaria: inglese, digitale e cittadinanza europea

A partire dall’anno scolastico 2025-2026, la scuola parteciperà al programma Erasmus+ e alla rete eTwinning, strumenti promossi dall’Unione Europea per favorire la cooperazione tra istituti scolastici di diversi Paesi.

L’obiettivo è offrire ad alunni e insegnanti esperienze di scambio, collaborazione e crescita attraverso attività condivise, che rafforzino le competenze linguistiche, digitali e interculturali.

«Ringraziamo i docenti per aver accolto con entusiasmo e convinzione le sfide dell’internazionalizzazione e dell’innovazione didattica – afferma la Dirigente Anna Pontiggia –. L’apertura al cambiamento e soprattutto la formazione continua hanno reso possibili le nuove progettualità».

STEM, arte e inglese: arrivano le aule-laboratorio

In coerenza con le Linee Guida Nazionali 2025, le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola Pedotti lavoreranno in nuovi spazi didattici dedicati a discipline come scienze, matematica, informatica, inglese e arte.

Si tratta di ambienti laboratorio dotati di materiali e strumenti specifici, progettati per stimolare curiosità, creatività e apprendimento attivo. Il modello è quello delle STEM integrate, con un’attenzione particolare alle competenze trasversali e al lavoro di gruppo.

Grazie agli investimenti degli ultimi anni, la scuola rinnova così il proprio approccio educativo, con lo sguardo puntato sulla formazione di cittadini consapevoli, critici e collaborativi.

Prima campanella con la visita del sindaco

Il primo giorno di scuola si è aperto con la visita della dirigente Anna Pontiggia e del sindaco di Luvinate, che hanno voluto salutare personalmente gli alunni e le insegnanti.

Un gesto simbolico che conferma il legame tra l’istituto e l’amministrazione comunale, uniti nel valorizzare la scuola come luogo di crescita e innovazione.

Pubblicato il 14 Settembre 2025
