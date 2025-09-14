Luvinate, l’anno scolastico parte con Erasmus+ e aule innovative alla primaria
Un nuovo approccio alla didattica per le classi 3ª, 4ª e 5ª con laboratori dedicati e strumenti pensati per sviluppare competenze trasversali e spirito critico
La Scuola Primaria di Luvinate inaugura l’anno scolastico 2025-2026 con un doppio passo avanti: da un lato l’adesione al programma europeo Erasmus+ per l’apertura internazionale, dall’altro l’introduzione di ambienti didattici innovativi per un nuovo approccio all’insegnamento delle materie scientifiche.
Il progetto coinvolgerà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, ma riguarda in prospettiva tutta la comunità scolastica. Un investimento educativo che guarda al futuro e che è stato accolto con entusiasmo da docenti e amministratori.
Erasmus+ alla primaria: inglese, digitale e cittadinanza europea
A partire dall’anno scolastico 2025-2026, la scuola parteciperà al programma Erasmus+ e alla rete eTwinning, strumenti promossi dall’Unione Europea per favorire la cooperazione tra istituti scolastici di diversi Paesi.
L’obiettivo è offrire ad alunni e insegnanti esperienze di scambio, collaborazione e crescita attraverso attività condivise, che rafforzino le competenze linguistiche, digitali e interculturali.
«Ringraziamo i docenti per aver accolto con entusiasmo e convinzione le sfide dell’internazionalizzazione e dell’innovazione didattica – afferma la Dirigente Anna Pontiggia –. L’apertura al cambiamento e soprattutto la formazione continua hanno reso possibili le nuove progettualità».
STEM, arte e inglese: arrivano le aule-laboratorio
In coerenza con le Linee Guida Nazionali 2025, le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola Pedotti lavoreranno in nuovi spazi didattici dedicati a discipline come scienze, matematica, informatica, inglese e arte.
Si tratta di ambienti laboratorio dotati di materiali e strumenti specifici, progettati per stimolare curiosità, creatività e apprendimento attivo. Il modello è quello delle STEM integrate, con un’attenzione particolare alle competenze trasversali e al lavoro di gruppo.
Grazie agli investimenti degli ultimi anni, la scuola rinnova così il proprio approccio educativo, con lo sguardo puntato sulla formazione di cittadini consapevoli, critici e collaborativi.
Prima campanella con la visita del sindaco
Il primo giorno di scuola si è aperto con la visita della dirigente Anna Pontiggia e del sindaco di Luvinate, che hanno voluto salutare personalmente gli alunni e le insegnanti.
Un gesto simbolico che conferma il legame tra l’istituto e l’amministrazione comunale, uniti nel valorizzare la scuola come luogo di crescita e innovazione.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.