Mastini tra luci e ombre, ma nell’ultimo test fa festa l’Aosta

Nell’ultima amichevole precampionato dei Mastini vince Aosta, che sul ghiaccio dell’Acinque Ice Arena ci scende con squadra totalmente diversa da quella dello scorso anno, meno spigolosa ma soprattutto molto molto giovane, forse la più “verde” di tutto il torneo. Una situazione perfetta per coach Giovinazzo, capace di mettere sul ghiaccio idee essenziali ma incisive che, in fin dei conti, valgono il 2-5 finale nel test di via Albani.

Varese fa il gioco, dominando per tutto il primo periodo, con ottime idee e belle iniziative, che quasi sempre si sono infrante in quella roccia chiamata Perla, davvero bravo a togliere le castagne dal fuoco per i suoi in più di un’occasione. Positivo anche il power play dei Mastini, ben orchestrato dal solito Maekinen, verso cui passano tutte le azioni con l’uomo in più. Qualcosa forse è mancato negli ultimi dieci metri dalla gabbia avversaria, zona in cui le belle cose fatte in fase d’impostazione e uscita dal terzo si sono spente nella loro fase conclusiva. Schemi da raffinare e automatismi da migliorare, sicuramente, con Da Rin che dovrà sicuramente lavorare molto sotto questo aspetto; problemi di dialogo si sono colti anche in una difesa che ha concesso molto agli avversari lasciando spesso scoperto Pisarenko, quasi mai colpevole unico dei cinque gol subiti.

Molte però, come dicevamo, le cose belle viste questa sera: se si analizzano i singoli, non male la coppia difensiva Schina-Re, con il 3 giallonero che sembra trovarsi davvero bene con il difensore milanese, bravo a coprire le sgroppate in attacco del compagno di squadra. Poi Terzago, tutta grinta e voglia di mostrare il suo valore sul ghiaccio. Una rete e tante belle giocate anche per Bastille, davvero veloce ma soprattutto dotato di un senso della posizione molto sviluppato, cosa che può dare a Varese quella marcia in più proprio li avanti, dove c’è più bisogno.

C’è ancora molto da fare, con il Fassa già in pullman verso Varese (si gioca sabato 20) e davvero pochissimo tempo.

HCMV VARESE HOCKEY – HC AOSTA 2-5

(1-0, 0-3, 1-2)

RETI: 10’03” Piroso (V – Borghi M., Bastille); 23’30” Verza (A – Nimenko, Gesumaria), 23’58” Mazzocchi (A – Berger J., Cecere), 33’06” Berger N. (A – Mazzocchi); 45’23” Bastille (V – Piroso, Borghi M.), 48’27 Lysenko (A – Nimenko), 56’01” Berger J. (A – Berger N.).

NOTE. Penalità: V 10’, A 12’. Superiorità: V 2/5, A 1/4. Spettatori: 300.

VARESE: Pysarenko (Matonti F.); Bertin, Crivellari, Maekinen, M. Matonti, E. Mazzacane, Re, Schina, Terzago, Allevato, Bastille, M.Borghi, P.Borghi, Fornasetti, M. Mazzacane, Perino, Peterson, Piroso, Tilaro, Venturi, Xamin. Coach: Da Rin

AOSTA: Perla (Rodolfi); Capra, Cecere, Gesumaria, De Santi, Lysenko, Mazon, Sukhytskyi, Badoglio, J. Berger, N. Berger, Fraschetta, Helfer, Lenta, Martello, Mazzocchi, Minniti, Mocellin, Movchan, Nardella, Nimenko, Verza. Coach: Giovinazzo

ARBITRI: Boverio, Volcan (Brenna, Pignatti)