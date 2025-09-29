Medici, infermieri e sanitari di diverse professioni in pellegrinaggio al sacro Monte di Varese per il giubileo
Tanti i professionisti della salute che si sono uniti al rito giubilare. La santa messa presieduta da don Paolo Fontana
Grande partecipazione al Giubileo dei sanitari che si è svolto domenica 28 settembre al Sacro Monte di Varese.
Gli iscritti agli Ordini delle Professioni Sanitarie hanno prima percorso la Via delle Cappelle e poi hanno partecipato alla Santa messa celebrata in Santuario da don Paolo Fontana, della Pastorale della Sanità della Diocesi di Milano, uno dei responsabili della Pastorale sanitaria della Diocesi di Milano.
Hanno partecipato alla celebrazione la dottoressa Giovanna Beretta, presidente Ordine dei medici di Varese, Salvatore Santo, presidente Ordine delle Professioni infermieristiche, Sonia Cuman, vicepresidente dei Tecnici sanitari di radiologia medica, Sergio Perillo, presidente Ordine Fisioterapisti, Angelo Maria Calati, referente dell’Ordine di Malta.
Hanno seguito la messa il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, e Francesca Bertone, in rappresentanza della Guardia di Finanza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.