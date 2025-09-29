Varese News

Medici, infermieri e sanitari di diverse professioni in pellegrinaggio al sacro Monte di Varese per il giubileo

Tanti i professionisti della salute che si sono uniti al rito giubilare. La santa messa presieduta da don Paolo Fontana

Al sacro Monte il giubileo dei sanitari

Grande partecipazione al Giubileo dei sanitari che si è svolto domenica 28 settembre  al Sacro Monte di Varese.

Gli iscritti agli Ordini delle Professioni Sanitarie hanno prima percorso la Via delle Cappelle e poi hanno partecipato alla Santa messa celebrata in Santuario da don Paolo Fontana, della Pastorale della Sanità della Diocesi di Milano, uno dei responsabili della Pastorale sanitaria della Diocesi di Milano.

Hanno partecipato alla celebrazione la dottoressa Giovanna Beretta, presidente Ordine dei medici di Varese, Salvatore Santo, presidente Ordine delle Professioni infermieristiche, Sonia Cuman, vicepresidente dei Tecnici sanitari di radiologia medica, Sergio Perillo, presidente Ordine Fisioterapisti, Angelo Maria Calati, referente dell’Ordine di Malta.

Hanno seguito la messa il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello, e Francesca Bertone, in rappresentanza della Guardia di Finanza.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
