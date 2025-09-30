Varese News

Mental Coaching: allenare la mente per il successo con Varese Corsi

Sei lezioni da giovedì 9 ottobre dalle 20:30 alle 22:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Allenare il corpo è importante, ma altrettanto fondamentale è prendersi cura della mente. Il mental coaching è un approccio moderno che aiuta a sviluppare consapevolezza, fiducia in sé stessi e capacità di affrontare le sfide quotidiane con maggiore equilibrio.

Con Varese Corsi parte un nuovo percorso dedicato a chi desidera conoscere le basi di questa disciplina e applicarla concretamente nella vita personale e professionale.

Mental Coaching: allenare la mente per il successo Da giovedì 9 ottobre, 6 lezioni dalle 20:30 alle 22:00 presso l’Hub di Varese Corsi. Un corso per scoprire le basi del mental coaching e sperimentare strumenti pratici per potenziare le abilità mentali: dalle tecniche di rilassamento e mindfulness allo sviluppo di leadership e autostima.

Un’opportunità per allenare la mente con esercizi mirati e portare nella quotidianità maggiore consapevolezza, fiducia e benessere.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 30 Settembre 2025
