Mezzo chilo di fumo in macchina: un arresto a Varese

Panetti su panetti di “fumo“ in macchina, fatto che ha prodotto una reazione: chi era alla guida non si ferma all’alt e viene arrestato.

La Polizia di Stato di Varese, nella mattinata di giovedì 4 settembre, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino albanese di 32 anni residente a Varese, trovato in possesso di cinque “panetti” di hashish dal peso complessivo di mezzo chilo.

Gli operatori della Squadra Volante, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura sospetta transitare in via Peschiera, nei pressi di un’area boschiva nota come zona di spaccio di sostanze stupefacenti, e pertanto hanno azionato i dispositivi di segnalazione acustica e visiva al fine di fermare il veicolo e sottoporlo ad un controllo. Il conducente, ignorando l’Alt degli agenti, ha accelerato la propria andatura cercando di sottrarsi al controllo, fino a quando la pattuglia non è riuscita a superarlo e porre fine alla sua fuga. Visto il comportamento tenuto dall’uomo, gli operatori hanno proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo un involucro di cellophane con all’interno cinque panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso totale di circa mezzo chilo.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica è stato associato presso la Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È stato inoltre sanzionato amministrativamente per violazioni al Codice della Strada, per non aver ottemperato all’alt di polizia e poiché è risultato sprovvisto di patente di guida, in quanto sospesa.