Modifiche alla viabilità a Varese in via Magenta, nel tratto tra via Piave e Medaglie d’oro, per sottoservizi e asfaltatura

Per consentire i lavori, nel corso della giornata di domani giovedì 25 settembre, nel tratto di via Magenta interessato dall'intervento viene istituito il temporaneo senso unico di marcia in direzione largo Flaiano

Nell’ambito del piano manutenzioni, sono emerse problematiche dovute a usura della vecchia rete sottostante dei servizi di acqua e gas in via Magenta, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Medaglie d’oro e l’incrocio con via Piave/ San Pedrino. Per consentire i lavori, nel corso della giornata di domani giovedì 25 settembre, nel tratto di via Magenta interessato dall’intervento viene istituito il temporaneo senso unico di marcia in direzione largo Flaiano. Per ridurre i disagi, si è deciso di intervenire in modo contestuale con le opere di riqualificazione delle tubature e quelle di asfaltatura. I lavori dureranno circa una decina di giorni.

Per chi entra da largo Flaiano e si dirige verso il centro, via Magenta è percorribile fino all’incrocio con via Piave/ San Pedrino, con obbligo di svolta a destra su via Piave. All’incrocio con viale Milano/ via Medaglie d’oro, è possibile svoltare a sinistra verso via Medaglie d’Oro, per poi dirigersi verso il centro.

Non cambia la viabilità per chi esce dalla città. Il tratto di via Magenta compreso tra l’incrocio con via Medaglie d’oro e via Piave sarà percorribile, con senso unico di marcia, in direzione largo Flaiano

Pubblicato il 24 Settembre 2025
