Momenti musicali a Clivio: “Concerto a due pianoforti”, tra classica e jazz

Il 4 ottobre riprende l’attività artistica dell’Associazione Incontri con la musica APS che avrà l’onore di ospitare presso la sede del Borgo musicale di Clivio un evento molto speciale, che vedrà impegnati due pianoforti. Saranno protagonisti del Concerto quattro pianisti che sono anche insegnanti e che partecipano con passione alle nostre attività.

Il Duo Omonoos, composto da Silvia Gatti e Gabriele Salemi, proporrà un inusuale programma in cui la musica classica si fa contaminare dal jazz. È quindi stato naturale l’accostamento con un altro duo, formatosi all’interno del Borgo musicale, tra Alessandro Bianchi e l’ormai ex allieva Elena Malonga.

Nella seconda parte infatti i due pianisti presenteranno degli standard jazz, entrando nel vivo di quella musica che fin dalle sue origini rivede nell’improvvisazione la sua parte essenziale. Chissà cosa potrà accadere! Vi aspettiamo sabato 4 ottobre alle 18 presso il nostro Auditorium di Clivio, in via Trentini 31 per intraprendere insieme a noi questo meraviglioso viaggio nella musica.