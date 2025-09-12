Musica, comicità e molto altro, nella stagione del “nuovo” Teatro Condominio a Gallarate
Primo anno con la gestione Ad Management. Da Angelo Pisani a Raul Cremona, da Paolo Ruffini a Katia Follesa, da Enrico Ruggeri fino ai grandi musical. E ancora Crepet, Galimberti, Gianluigi Paragone e Mario Giordano
Il Teatro Condominio di Gallarate inaugura la sua nuova stagione teatrale. È la prima da quando il Comune di Gallarate ha affidato la gestione di Ad Management, subentrata a Melarido: ne curerà la programmazione e la direzione fino al 2030, con la direzione artistica di Filippo De Sanctis.
Un cartellone ricco, trasversale e capace di parlare ad un pubblico eterogeneo: dalla tradizione del grande teatro popolare all’innovazione dei linguaggi contemporanei, passando per comicità, musica, musical, danza, psicologia e riflessione civile. Il claim scelto da AD Management per i suoi teatri per questa stagione è “Walking on a dream, ogni cosa in un sogno è il suo sognatore”, un invito a vivere il teatro come luogo magico dove la realtà incontra il surreale, rappresentato, nel caso del Teatro Condominio, dalla balena rosa che vola sul palco: simbolo della potenza evocativa del sogno.
La stagione si apre domenica 26 ottobre alle ore 17 con un appuntamento per bambini e famiglie, “Il Gruffalò-Musical”, e si chiuderà sabato 30 maggio alle 20.30 con la comicità dissacrante e popolare di Paolo Cevoli.
Tra i protagonisti: grandi nomi della musica come Enrico Ruggeri, omaggi a miti intramontabili come Lucio Battisti, Mogol, Lucio Dalla e i Coldplay, e voci del pensiero contemporaneo come Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Gianluigi Paragone e Mario Giordano, Stefania Andreoli e Luca Mazzucchelli, a conferma di un teatro che non è solo intrattenimento ma anche spazio di confronto e riflessione.
Non mancano i classici della danza con il Balletto di Milano e i musical per tutta la famiglia, da Pinocchio ad Aladin, fino a produzioni iconiche come A Christmas Carol. Ampio spazio alla comicità con artisti come Ale & Franz, Raul Cremona, Paolo Ruffini, Antonio Ornano, Enrico Bertolino, Angelo Pisani , che accompagnerà il pubblico nella notte più lunga dell’anno con uno Speciale Capodanno , e collettivi amati come Gli Autogol e Casa Surace.
Con questa programmazione, il Teatro Condominio di Gallarate si posiziona come punto di riferimento culturale del territorio e si inserisce tra i teatri italiani più vitali e seguiti, con un’offerta che coniuga qualità, leggerezza e profondità.
CALENDARIO COMPLETO STAGIONE 2025/26
(in continuo aggiornamento, biglietti già disponibili su TicketOne)
Domenica 26 ottobre 2025 – 17:00 | IL GRUFFALÒ – MUSICAL
Venerdì 7 novembre 2025 – 20:30 | FEDERICO BUFFA – LA MILONGA DEL FUTBOL
Venerdì 14 novembre 2025 – 20:30 | MATTEO SETTI – IL DOMATORE D’ARIA
Sabato 22 novembre 2025 – 20:30 | KATIA FOLLESA – NO VABBÈ MI ADORO
Domenica 23 novembre 2025 – 17:00 | KATIA FOLLESA – NO VABBÈ MI ADORO
Giovedì 27 novembre 2025 – 20:30 | TH!NK – ANDREA RIZZOLINI
Venerdì 28 novembre 2025 – 20:30 | RAUL CREMONA – BRAVISSSSSIMO!
Sabato 29 novembre 2025 – 20:30 | LO SCHIACCIANOCI – BALLETTO DI MILANO
Giovedì 4 dicembre 2025 – 20:30 | ELIO – QUANDO UN MUSICISTA RIDE
Venerdì 5 dicembre 2025 – 20:30 | BLOOD BROTHERS – THE BRUCE SPRINGSTEEN SHOW
Sabato 6 dicembre 2025 – 18:00 | ZELIG ON
Sabato 13 dicembre 2025 – 20:30 | ENRICO RUGGERI
Domenica 14 dicembre 2025 – 17:00 | GOSPEL UNDER THE TREE – CONCERTO NATALIZIO
Venerdì 19 dicembre 2025 – 20:30 | ARTURO BRACHETTI – SOLO
Sabato 20 dicembre 2025 – 18:00 | ARTURO BRACHETTI – SOLO
Lunedì 29 dicembre 2025 – 20:30 | A CHRISTMAS CAROL – IL MUSICAL
Mercoledì 31 dicembre 2025 – 22:00 | ANGELO PISANI – SPECIALE CAPODANNO
Domenica 11 gennaio 2026 – 17:00 | LUCA SOMMI – VIVA LA COSTITUZIONE
Venerdì 16 gennaio 2026 – 20:30 | LUCA MAZZUCCHELLI – TERAPIA AL CONTRARIO
Sabato 17 gennaio 2026 – 20:30 | CANTO LIBERO – OMAGGIO A BATTISTI E MOGOL
Domenica 18 gennaio 2026 – 17:00 | VERONICA PIVETTI – L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA DONNA
Venerdì 23 gennaio 2026 – 20:30 | ENRICO NIGIOTTI
Sabato 24 gennaio 2026 – 20:30 | CARMEN – BALLETTO DI MILANO
Giovedì 29 gennaio 2026 – 20:30 | GIANLUIGI PARAGONE E MARIO GIORDANO – MI RITORNA IN MENTE
Sabato 31 gennaio 2026 – 20:30 | IL VEDOVO – MASSIMO GHINI
Domenica 1 febbraio 2026 – 17:00 | MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI – DOVE ERAVAMO RIMASTI
Venerdì 13 febbraio 2026 – 20:30 | MICHELE BASILE – STAI KARMA
Sabato 14 febbraio 2026 – 18:00 | ABBA DREAM – TRIBUTE
Domenica 15 febbraio 2026 – 17:00 | ALADIN – IL MUSICAL DI STEFANO D’ORAZIO
Domenica 22 febbraio 2026 – 17:00 | iPANTELLAS – VIAGGI NEL TEMPO NELLA VITA REALE
Mercoledì 25 febbraio 2026 – 20:30 | ROBERTA BRUZZONE – AMAMI DA MORIRE
Venerdì 27 febbraio 2026 – 20:30 | STEFANIA ANDREOLI – in vendita da metà settembre
Sabato 28 febbraio 2026 – 18:00 | PINOCCHIO – IL MUSICAL
Domenica 1 marzo 2026 – 20:30 | ANFITRIONE – EMILIO SOLFRIZZI
Venerdì 6 marzo 2026 – 20:30 | SHAMZY – STATO INTERESSANTE
Venerdì 13 marzo 2026 – 20:30 | ALESSANDRO DI BATTISTA – SCOMODE VERITÀ
Sabato 14 marzo 2026 – 18:00 | LA BELLA E LA BESTIA – UNA ROSA PER UNA VITA
Domenica 15 marzo 2026 – 18:00 | OMAGGIO A MORRICONE – MUSICHE DA OSCAR
Giovedì 19 marzo 2026 – 20:30 | ALE & FRANZ – CAPITOL’HO
Sabato 21 marzo 2026 – 20:30 | LUCA TRAPANESE – NATO PER TE
Domenica 22 marzo 2026 – 17:00 | LA PIMPA – IL MUSICAL A POIS
Venerdì 27 marzo 2026 – 20:30 | GIOVANNI CACIOPPO – CHE RIMANGA TRA DI NOI
Sabato 28 marzo 2026 – 20:30 | PINK FLOYD TRIBUTE
Venerdì 10 aprile 2026 – 20:30 | ENRICO BERTOLINO
Sabato 11 aprile 2026 – 20:30 | GLI AUTOGOL
Giovedì 16 aprile 2026 – 20:30 | IL BABYSITTER – PAOLO RUFFINI
Sabato 18 aprile 2026 – 20:30 | LA SERA DEI MIRACOLI – OMAGGIO A LUCIO DALLA
Martedì 5 maggio 2026 – 20:30 | HERBERT BALLERINA – COME UNA CATAPULTA
Venerdì 8 maggio 2026 – 20:30 | CASA SURACE – LA RIUNIONE DI CONDOMINIO
Giovedì 14 maggio 2026 – 20:30 | UMBERTO GALIMBERTI – IL BENE E IL MALE
Venerdì 15 maggio 2026 – 20:30 | ANTONIO ORNANO – (IN)GRATO
Sabato 16 maggio 2026 – 20:30 | LIVEPLAY – COLDPLAY EXPERIENCE
Giovedì 21 maggio 2026 – 20:30 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI
Venerdì 22 maggio 2026 – 20:30 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI
Sabato 23 maggio 2026 – 17:00 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI
Domenica 24 maggio 2026 – 17:00 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI
Giovedì 28 maggio 2026 – 20:30 | ANDREA SCANZI – LA SCIAGURA
Venerdì 29 maggio 2026 – 20:30 | PAOLO CREPET – IL REATO DI PENSARE
Sabato 30 maggio 2026 – 20:30 | PAOLO CEVOLI – FIGLI DI TROIA
