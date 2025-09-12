Varese News

Gallarate/Malpensa

Musica, comicità e molto altro, nella stagione del “nuovo” Teatro Condominio a Gallarate

Primo anno con la gestione Ad Management. Da Angelo Pisani a Raul Cremona, da Paolo Ruffini a Katia Follesa, da Enrico Ruggeri fino ai grandi musical. E ancora Crepet, Galimberti, Gianluigi Paragone e Mario Giordano

Generico 08 Sep 2025

Il Teatro Condominio di Gallarate inaugura la sua nuova stagione teatrale. È la prima da quando il Comune di Gallarate ha affidato la gestione di Ad Management, subentrata a Melarido: ne curerà la programmazione e la direzione fino al 2030, con la direzione artistica  di Filippo De Sanctis.

Un cartellone ricco, trasversale e capace di parlare ad un pubblico eterogeneo: dalla tradizione del grande teatro popolare all’innovazione dei linguaggi contemporanei, passando per comicità, musica, musical, danza, psicologia e riflessione civile. Il claim scelto da AD Management per i suoi teatri per questa stagione è “Walking on a dream, ogni cosa in un sogno è il suo sognatore”, un invito a vivere il teatro come luogo magico dove la realtà incontra il surreale, rappresentato, nel caso del Teatro Condominio, dalla balena rosa che vola sul palco: simbolo della potenza evocativa del sogno.

La stagione si apre domenica 26 ottobre alle ore 17 con un appuntamento per bambini e famiglie, “Il Gruffalò-Musical”, e si chiuderà sabato 30 maggio alle 20.30 con la comicità dissacrante e popolare di Paolo Cevoli.

Tra i protagonisti: grandi nomi della musica come Enrico Ruggeri, omaggi a miti intramontabili come Lucio Battisti, Mogol, Lucio Dalla e i Coldplay, e voci del pensiero contemporaneo come Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Gianluigi Paragone e Mario Giordano, Stefania Andreoli e Luca Mazzucchelli, a conferma di un teatro che non è solo intrattenimento ma anche spazio di confronto e riflessione.

Non mancano i classici della danza con il Balletto di Milano e i musical per tutta la famiglia, da Pinocchio ad Aladin, fino a produzioni iconiche come A Christmas Carol. Ampio spazio alla comicità con artisti come Ale & Franz, Raul Cremona, Paolo Ruffini, Antonio Ornano, Enrico Bertolino, Angelo Pisani , che accompagnerà il pubblico nella notte più lunga dell’anno con uno Speciale Capodanno , e collettivi amati come Gli Autogol e Casa Surace.

Con questa programmazione, il Teatro Condominio di Gallarate si posiziona come punto di riferimento culturale del territorio e si inserisce tra i teatri italiani più vitali e seguiti, con un’offerta che coniuga qualità, leggerezza e profondità.

Per informazioni : biglietteria@teatrocondominio.com e il sitowww.teatrocondominio.com 

 

 

CALENDARIO COMPLETO STAGIONE 2025/26

(in continuo aggiornamento, biglietti già disponibili su TicketOne)

Domenica 26 ottobre 2025 – 17:00 | IL GRUFFALÒ – MUSICAL

 

Venerdì 7 novembre 2025 – 20:30 | FEDERICO BUFFA – LA MILONGA DEL FUTBOL

 

Venerdì 14 novembre 2025 – 20:30 | MATTEO SETTI – IL DOMATORE D’ARIA

 

Sabato 22 novembre 2025 – 20:30 | KATIA FOLLESA – NO VABBÈ MI ADORO

 

Domenica 23 novembre 2025 – 17:00 | KATIA FOLLESA – NO VABBÈ MI ADORO

 

Giovedì 27 novembre 2025 – 20:30 | TH!NK – ANDREA RIZZOLINI

 

Venerdì 28 novembre 2025 – 20:30 | RAUL CREMONA – BRAVISSSSSIMO!

 

Sabato 29 novembre 2025 – 20:30 | LO SCHIACCIANOCI – BALLETTO DI MILANO

 

Giovedì 4 dicembre 2025 – 20:30 | ELIO – QUANDO UN MUSICISTA RIDE

 

Venerdì 5 dicembre 2025 – 20:30 | BLOOD BROTHERS – THE BRUCE SPRINGSTEEN SHOW

 

Sabato 6 dicembre 2025 – 18:00 | ZELIG ON

 

Sabato 13 dicembre 2025 – 20:30 | ENRICO RUGGERI

 

Domenica 14 dicembre 2025 – 17:00 | GOSPEL UNDER THE TREE – CONCERTO NATALIZIO

 

Venerdì 19 dicembre 2025 – 20:30 | ARTURO BRACHETTI – SOLO

 

Sabato 20 dicembre 2025 – 18:00 | ARTURO BRACHETTI – SOLO

 

Lunedì 29 dicembre 2025 – 20:30 | A CHRISTMAS CAROL – IL MUSICAL

 

Mercoledì 31 dicembre 2025 – 22:00 | ANGELO PISANI – SPECIALE CAPODANNO

 

Domenica 11 gennaio 2026 – 17:00 | LUCA SOMMI – VIVA LA COSTITUZIONE

 

Venerdì 16 gennaio 2026 – 20:30 | LUCA MAZZUCCHELLI – TERAPIA AL CONTRARIO

 

Sabato 17 gennaio 2026 – 20:30 | CANTO LIBERO – OMAGGIO A BATTISTI E MOGOL

 

Domenica 18 gennaio 2026 – 17:00 | VERONICA PIVETTI – L’INFERIORITÀ MENTALE DELLA DONNA

 

Venerdì 23 gennaio 2026 – 20:30 | ENRICO NIGIOTTI

 

Sabato 24 gennaio 2026 – 20:30 | CARMEN – BALLETTO DI MILANO

 

Giovedì 29 gennaio 2026 – 20:30 | GIANLUIGI PARAGONE E MARIO GIORDANO – MI RITORNA IN MENTE

 

Sabato 31 gennaio 2026 – 20:30 | IL VEDOVO – MASSIMO GHINI

 

Domenica 1 febbraio 2026 – 17:00 | MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI – DOVE ERAVAMO RIMASTI

 

Venerdì 13 febbraio 2026 – 20:30 | MICHELE BASILE – STAI KARMA

 

Sabato 14 febbraio 2026 – 18:00 | ABBA DREAM – TRIBUTE

 

Domenica 15 febbraio 2026 – 17:00 | ALADIN – IL MUSICAL DI STEFANO D’ORAZIO

 

Domenica 22 febbraio 2026 – 17:00 | iPANTELLAS – VIAGGI NEL TEMPO NELLA VITA REALE

 

Mercoledì 25 febbraio 2026 – 20:30 | ROBERTA BRUZZONE – AMAMI DA MORIRE

 

Venerdì 27 febbraio 2026 – 20:30 | STEFANIA ANDREOLI – in vendita da metà settembre

 

Sabato 28 febbraio 2026 – 18:00 | PINOCCHIO – IL MUSICAL

 

Domenica 1 marzo 2026 – 20:30 | ANFITRIONE – EMILIO SOLFRIZZI

 

Venerdì 6 marzo 2026 – 20:30 | SHAMZY – STATO INTERESSANTE

 

Venerdì 13 marzo 2026 – 20:30 | ALESSANDRO DI BATTISTA – SCOMODE VERITÀ

 

Sabato 14 marzo 2026 – 18:00 | LA BELLA E LA BESTIA – UNA ROSA PER UNA VITA

 

Domenica 15 marzo 2026 – 18:00 | OMAGGIO A MORRICONE – MUSICHE DA OSCAR

 

Giovedì 19 marzo 2026 – 20:30 | ALE & FRANZ – CAPITOL’HO

 

Sabato 21 marzo 2026 – 20:30 | LUCA TRAPANESE – NATO PER TE

 

Domenica 22 marzo 2026 – 17:00 | LA PIMPA – IL MUSICAL A POIS

 

Venerdì 27 marzo 2026 – 20:30 | GIOVANNI CACIOPPO – CHE RIMANGA TRA DI NOI

 

Sabato 28 marzo 2026 – 20:30 | PINK FLOYD TRIBUTE

 

Venerdì 10 aprile 2026 – 20:30 | ENRICO BERTOLINO

 

Sabato 11 aprile 2026 – 20:30 | GLI AUTOGOL

 

Giovedì 16 aprile 2026 – 20:30 | IL BABYSITTER – PAOLO RUFFINI

 

Sabato 18 aprile 2026 – 20:30 | LA SERA DEI MIRACOLI – OMAGGIO A LUCIO DALLA

 

Martedì 5 maggio 2026 – 20:30 | HERBERT BALLERINA – COME UNA CATAPULTA

 

Venerdì 8 maggio 2026 – 20:30 | CASA SURACE – LA RIUNIONE DI CONDOMINIO

 

Giovedì 14 maggio 2026 – 20:30 | UMBERTO GALIMBERTI – IL BENE E IL MALE

 

Venerdì 15 maggio 2026 – 20:30 | ANTONIO ORNANO – (IN)GRATO

 

Sabato 16 maggio 2026 – 20:30 | LIVEPLAY – COLDPLAY EXPERIENCE

 

Giovedì 21 maggio 2026 – 20:30 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI

 

Venerdì 22 maggio 2026 – 20:30 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI

 

Sabato 23 maggio 2026 – 17:00 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI

 

Domenica 24 maggio 2026 – 17:00 | I LEGNANESI – I PROMOSSI SPOSI

 

Giovedì 28 maggio 2026 – 20:30 | ANDREA SCANZI – LA SCIAGURA

 

Venerdì 29 maggio 2026 – 20:30 | PAOLO CREPET – IL REATO DI PENSARE

 

Sabato 30 maggio 2026 – 20:30 | PAOLO CEVOLI – FIGLI DI TROIA

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.