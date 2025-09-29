Musica e acquari si incontrano nelle dirette di martedì su Radio Materia

Il martedì pomeriggio di Radio Materia è tutto da ascoltare su www.radiomateria.it con i nostri due appuntamenti alle 16,30 e alle 18. A Soci All Time parleremo di Musicuvia con Andrew Jolliffe mentre alle 18 per Chi l’avrebbe mai detto avremo Christian Tapella.

Soci All Time (16,30)

MusiCuvia, nato da un’idea di Andrew Jolliffe, è gestito dall’Associazione Momenti Musicali in collaborazione e partenariato con i Comuni di Valcuvia con i associazioni Boom di Brenta, SOMS di Caldana e dall’Associazione Culturale Valcuvia, coordinate da un gruppo di musicisti professionisti che vivono in Valcuvia. Insieme organizzano un festival annuale che porta musica di alto livello nei comuni della valle.

Chi l’avrebbe mai detto (18,00)

Un giovane imprenditore di Luvinate sarà protagonista della puntata di domani, martedì 30 settembre, ai microfoni della nostra web radio per la rubrica “Chi l’avrebbe mai detto”. La storia di Christian Tapella fondatore dell’azienda “Acquari di famiglia” racconta di uno spirito d’iniziativa e una forte volontà di emergere in un settore di nicchia. Ha portato i suoi acquari realizzati su misura nelle case di artisti e personaggi celebri della musica. Vi basti sapere che ha messo Elodie in uno dei suoi acquari.

