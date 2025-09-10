Musica e comunità: ad Angera un fine settimana di appuntamenti

Quattro giorni di appuntamenti animeranno Angera da venerdì 12 a lunedì 15 settembre. Dal centro storico al lungolago, passando per la palude Bruschera e la chiesa parrocchiale, il calendario propone appuntamenti per tutti: jazz e blues sotto le stelle, iniziative dedicate alla biodiversità e le celebrazioni per la Beata Vergine Addolorata.

GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 12 settembre alle ore 21.00 – in via Greppi Piazza ex-Sama- “We Duo”, con Yazan Greselin e Francesco Pinetti, nell’ambito della rassegna JAZZaltro. Ingresso a libera donazione. Se piove concerto in Sala Consiliare. Info: cultura@comune.angera.it

Sabato 13 settembre alle ore 21.00 nel cortile del Palazzo Comunale – in via Garibaldi 14 – Michele Fazio “Infinity Trio”, con Carlos Buschini e Mimmo Campanale, ulteriore concerto nell’ambito della rassegna JAZZaltro. Ingresso a libera donazione. Se piove la performance musicale si terrà in Sala Consiliare. Info: cultura@comune.angera.it

Domenica 14 settembre dalle ore 10.30 – in via Arena – nell’area didattica della Palude Bruschera, “Custode della Biodiversità” inaugurazione del sentiero delle farfalle e la firma del Patto della Biodiversità. Info e programma sul sito: www.angera.it

Domenica 14 settembre dalle ore 19.00 – lungolago Piazza Garibaldi – “JAMM STOCK BLUES”, con BlueSaints, Angelo Leadbelly Rossi e Treves Blues Band.

Stand gastronomico a cura della Canottieri De Bastiani. Ingresso libero, stand a pagamento. Se piove concerto in Sala Consiliare. Info: cultura@comune.angera.it

Lunedì 15 settembre alle ore 20.45 nella chiesa di Santa Maria Assunta inizio delle varie celebrazioni per la Festa Parrocchiale beata Vergine Addolorata. Messa Solenne domenica 21 alle ore 10.00 Programma completo su sito della Comunità https://www.parrocchie.it/angera/mariaassunta/hp_dalla.htm