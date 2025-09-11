Musica, laboratori e cucina a base di testaroli: è festa a Castello Cabiaglio con l’Into the Whites Fest

Un’intera giornata all’aria aperta per riscoprire i sapori autentici, sostenere l’agricoltura locale e divertirsi in compagnia, in ricordo di una persona speciale: a Castello Cabiaglio, domenica 21 settembre, torna a Castello Cabiaglio il Mercato bio e solidale del Giustoimperfetto con l’edizione speciale di Into the Whites Fest, evento nato in ricordo di Alessandro Bianchi, scomparso nel 2019 ma rimasto nel cuore dei tanti amici che l’hanno conosciuto.

Organizzato dalla comunità di Castello Cabiaglio, in collaborazione con diverse realtà locali, il Giustoimperfetto è il mercato dove “l’imperfezione diventa sinonimo di qualità”. Prodotti biologici e a filiera corta, artigianato e sostenibilità saranno i protagonisti di una giornata pensata per tutte le età. L’apertura del mercato è prevista per le 10: dalle 10.30 in avanti, spazio ai laboratori con “Lab di stampa”, che insegna a riutilizzare le confezioni in Tetra Pak, e dalle ore 11 lo spettacolo partecipativo Fill in the Gap a cura di Karakorum, per riflettere sul tema del gioco d’azzardo.

Alle 11.30 arriva il primo momento conviviale con l’aperitivo Spritz & Pastiz, accompagnato da gnocco fritto, salumi e formaggi a cura di IntoTheWhites. Alle 12.30 aprono gli stand gastronomici con testaroli, salamella, patatine fritte e dolci fatti in casa.

Nel pomeriggio, dalle 14, animazione per bambini con Stefano Animazioni Eventi e bolle di sapone. A seguire, il “Lab creativo di rigiocattolo” a cura de L’Aquilone propone un’esperienza educativa all’insegna del riuso.

Alle 15.30 gran finale musicale con il concerto dal vivo dei Vaskers.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

Ore 10.00 – Apertura del Mercato del Giustoimperfetto

Dalle 10.30 – “Lab di stampa” con confezioni Tetra Pak

Ore 11.00 – Fill in the Gap a cura di Karakorum (spettacolo interattivo)

Ore 11.30 – Aperitivo con Spritz & Pastiz, gnocco fritto, salumi e formaggi

Ore 12.30 – Apertura stand gastronomici

Ore 14.00 – Animazione con bolle di sapone – Stefano Animazioni Eventi

Dalle 14.00 – “Lab creativo di rigiocattolo” – L’Aquilone

Ore 15.30 – Musica dal vivo con Vaskers

Durante tutta la giornata saranno attivi stand gastronomici, laboratori per bambini e il camioncino del gelato artigianale. Il ricavato della festa sarà devoluto a sostegno della cooperativa l’Aquilone.