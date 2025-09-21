Mutande analogiche e AI, Alessandro Cattelan fa il pienone a Varese

Non lo ricorderemo solo per il lancio delle sue mutande al pubblico, stile Centocelle Dream Man, dopo un breve balletto divertente. Il nuovo spettacolo teatrale di Alessandro Cattelan lo ricorderemo anche per la sensazione di leggerezza che si prova uscendo dalla sala, tornando a casa, pensando di aver trascorso una piacevole serata.

Il noto speaker di Radio Deejay e presentatore di vari programmi TV, nella serata di sabato 22 settembre è arrivato a Varese con lo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”.

Praticamente la prima data del tour che lo porterà in tutta Italia, dopo la data zero ad Alessandria, dove ha giocato in casa, è nato e cresciuto a Tortona.

Un’ora e mezza dove lo show man porta sul palcoscenico lo stile e la simpatia che lo contraddistingue, tra racconti personali, esperienze lavorative, dal Festival di Sanremo alla radio, e momenti di puro divertimento.

Con un grande lead alle spalle, Alessandro Cattelan intrattiene il pubblico tra battute e momenti di riflessione legati al momento storico che viviamo, dove la tecnologia avanza e dobbiamo sempre di più farci i conti. Come andrà a finire? Nello spettacolo è proprio l’AI ad interrogarlo, nel tentativo di imparare a diventare sempre più umana. La voce tecnologica è quella di Fosca Donati, speaker che ogni giorno accompagna Cattelan in radio e Varesotta di nascita, tanto da aver scritto il libro “C’era una volta ed era la prima”, dove racconta della sua adolescenza e le serata nella storica discoteca Nautilus di Cardano al Campo. Luogo mitico per intere generazioni.

Tornado allo spettacolo, Alessandro Cattelan intrattiene il pubblico, a Varese ha fatto sold out, senza prendersi un momento di pausa e tirando dritto per un’ora mezza.

Sul palco mette insieme pezzi della sua vita, da quella volta a Wimbledon con la moglie, fino al rapporto con le figlie. E ancora, racconti sul mondo dello spettacolo, dal sogno di essere invitato nella trasmissione di Fabio Fazio, all’esperienza su palcoscenico dell’Ariston con Carlo Conti.

Non mancano i balletti stile Backstreet Boys o l’omaggio a Sister Act. D’altronde è nato negli anni Ottanta e non è possibile non rifarsi a quell’immaginario. Una piacevole serata, finita con un lungo applauso e molte risate.

Ad aprire la serate due stand-up comedian, Martina Catuzzi e Chiara Pagniaccia tra black humor e risate. Ottima comicità per rompere il ghiaccio. Il momento più temuto della serata? Quello della “Kiss Cam” stile Coldplay.