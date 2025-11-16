Varese News

Clara Soccini ospite a “Supernova”,  il podcast condotto da Alessandro Cattelan

La cantante di Travedona Monate ospite ad una puntata del podcast del conduttore televisivo

Clara Soccini ospite a “Supernova”,  il podcast condotto da Alessandro Cattelan in uscita con Chora Media e dedicato alle interviste con artisti e personaggi dello spettacolo.

Un’occasione dove Clara Soccini ha raccontato molto di se, la partecipazione al Festival di Sanremo, tappa significativa della sua carriera, ma anche di momenti più personali e legati al territorio da cui proviene.

Tra i ricordi condivisi, ha citato il pub di Travedona Monate, un passaggio che sottolinea a il legame ancora vivo con le proprie origini e con la provincia di Varese.

Nel corso della puntata si è parlato anche di un momento particolare: l’incontro con Andrea Bocelli, che Clara ha menzionato come un’esperienza importante. La chiacchierata con Cattelan ha offerto uno spaccato sincero e diretto di un’artista in crescita, che continua a rimanere vicina alla propria storia anche dopo i successi ottenuti.

Pubblicato il 16 Novembre 2025
