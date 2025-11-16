Clara Soccini ospite a “Supernova”, il podcast condotto da Alessandro Cattelan
La cantante di Travedona Monate ospite ad una puntata del podcast del conduttore televisivo
Clara Soccini ospite a “Supernova”, il podcast condotto da Alessandro Cattelan in uscita con Chora Media e dedicato alle interviste con artisti e personaggi dello spettacolo.
Un’occasione dove Clara Soccini ha raccontato molto di se, la partecipazione al Festival di Sanremo, tappa significativa della sua carriera, ma anche di momenti più personali e legati al territorio da cui proviene.
Tra i ricordi condivisi, ha citato il pub di Travedona Monate, un passaggio che sottolinea a il legame ancora vivo con le proprie origini e con la provincia di Varese.
Nel corso della puntata si è parlato anche di un momento particolare: l’incontro con Andrea Bocelli, che Clara ha menzionato come un’esperienza importante. La chiacchierata con Cattelan ha offerto uno spaccato sincero e diretto di un’artista in crescita, che continua a rimanere vicina alla propria storia anche dopo i successi ottenuti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.