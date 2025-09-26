Clara Soccini è la voce della sigla internazionale “Nel segno di Winx”
La cantante di Travedona è la voce della sigla internazionale di Winx Club: The Magic is Back, il nuovo capitolo della saga delle fate più amate di sempre, in uscita su Netflix in tutto il mondo il prossimo 2 ottobre
Clara Soccini è la nuova protagonista di una delle produzioni più attese a livello mondiale. La giovane artista originaria di Travedona Monate (già vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e in gara al Festival sia nel 2024 che nel 2025), è la voce della sigla internazionale di Winx Club: The Magic is Back, il nuovo capitolo della saga delle fate più amate di sempre, in uscita su Netflix in tutto il mondo il prossimo 2 ottobre e atteso in autunno anche sulla Rai.
Una voce del territorio per le Winx
Rainbow, casa di produzione delle Winx, ha annunciato che Clara interpreterà una versione inedita della storica sigla Nel segno di Winx, riarrangiata da Dav e Vvenice. «Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx! – ha dichiarato l’artista all’Ansa -. Sono cresciuta con le loro storie, i cui personaggi e scenari mi sono rimasti impressi in maniera indelebile e mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l’ora di poter condividere con tutti il frutto di questa esperienza magica e spero che possa trasmettere tanta gioia quanta ne ha regalata a me».
foto da winxforeveritalia
