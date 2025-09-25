Nasce a Saronno la prima “Agenzia dell’Abitare”: un servizio gratuito per facilitare l’accesso alla casa

Da oggi è ufficialmente operativa l’Agenzia dell’Abitare del Saronnese, un’iniziativa gratuita promossa dai sei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Saronnese. Situata a Saronno, in via San Giuseppe 107, l’Agenzia si propone come punto di riferimento per cittadini che hanno difficoltà ad accedere al mercato immobiliare libero e per i proprietari di immobili che desiderano mettere a disposizione le proprie abitazioni con modalità vantaggiose.

Il principale obiettivo della nuova struttura è favorire l’incontro tra domanda e offerta di soluzioni abitative pubbliche e private. L’Agenzia offre supporto sia a chi cerca una casa a prezzi accessibili, sia ai proprietari che vogliono usufruire dei benefici fiscali previsti dai contratti di locazione a canone concordato. Il servizio si occupa di guidare gli utenti nella ricerca di abitazioni, nella stipula dei contratti e nella gestione di eventuali problematiche legate alla locazione.

Un ulteriore punto focale dell’Agenzia è la promozione del canone concordato, che consente ai proprietari di ottenere un introito sicuro, in cambio di significativi vantaggi fiscali. L’Agenzia offrirà anche consulenza fiscale e normativa a chi desidera approfittare di questo modello contrattuale. Inoltre, agirà come intermediario per mettere in contatto inquilini e proprietari, facilitando l’incontro tra chi cerca e chi offre casa.

Il servizio, che sarà gestito in collaborazione con la Cooperativa La Cordata, si distingue come la prima agenzia sociale per l’abitare della provincia di Varese.

Oltre ai servizi di mediazione, l’Agenzia fornirà assistenza nella compilazione delle domande per bandi e incentivi, orientando i cittadini verso progetti di abitare sociale e co-housing. Un’altra area di intervento sarà quella di supportare i cittadini nell’inserimento delle richieste per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

In fase iniziale, l’Agenzia si concentrerà sullo scouting di nuovi proprietari, promuovendo il canone concordato e rinnovando gli accordi territoriali con i principali sindacati di categoria, al fine di aumentare l’offerta di alloggi disponibili. Questa fase iniziale permetterà di rispondere alle crescenti necessità abitative del territorio, favorendo la diffusione di contratti a canone concordato.

«In qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale del Saronnese, esprimo grande soddisfazione nell’annunciare l’avvio ufficiale delle attività dell’Agenzia dell’Abitare – dice la sindaca di Saronno Ilaria Pagani – Si tratta di un servizio sociale gratuito, fortemente voluto dalle Amministrazioni dell’Ambito. L’avvio di questo nuovo progetto è il risultato di un lungo e proficuo lavoro di collaborazione tra enti locali, enti del terzo settore e sigle sindacali, che risponde con soluzioni concrete a un bisogno sociale ormai conclamato. L’Agenzia dell’Abitare non sarà solo un servizio di assistenza, ma anche un progetto in continua evoluzione, volto a promuovere una nuova cultura sostenibile dell’abitare nel Saronnese e a costituire uno strumento utile di pianificazione e attuazione di politiche abitative territoriali efficaci».

L’inaugurazione ufficiale dell’Agenzia è in programma il prossimo 6 ottobre.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email abitaresaronnese@comune.saronno.va.it

Foto di Schluesseldienst da Pixabay