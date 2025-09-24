Nasce il Premio Rodari: lo presenterà a Gavirate Enzo Iacchetti

Si è costituito a Varese, lo scorso 17 febbraio 2025, il comitato promotore Varese per Rodari, con l’obiettivo di offrire un tributo sentito ad uno dei grandi maestri della letteratura per l’infanzia:

Gianni Rodari, che ha vissuto ed ha insegnato in diversi comuni della provincia di Varese.

È nato così il “Varese Premio Gianni Rodari”, un’iniziativa dedicata alla memoria e all’eredità di Rodari, un luminare nel campo della narrazione per bambini, il cui spirito creativo ha ispirato generazioni di giovani lettori e scrittori.

Un evento straordinario in programma sabato 27 settembre alle ore 18 sala Mura Gavirate, piazza De Gasperi 1.

“Sarà un momento importante dove presenteremo al grande pubblico i contenuti del premio, a chi è rivolto ma soprattutto affronteremo il tema della prima edizione: la pace – spiegano gli organizzatori –

In apertura, dopo la presentazione si esibirà la compagnie teatrale “Sole che ride” che presenterà alcune pillole dello spettacolo “Io il favoloso Gianni” tratto dal libro di Alessandro Colombo. Un momento anche per ricordare l’autore che ci ha lasciato prematuramente”.

“Pace sarà il tema che affronterà Enzo Iacchetti, parlare di pace oggi è più che mai utile, anzi indispensabile. Riteniamo che non sia più possibile assistere inermi a tutte le guerre, in particolare non possiamo tacere di fronte allo sterminio di donne e bambini di Gaza. Un mondo che si sta mobilitando, noi, con questa nostra iniziativa vogliamo sostenere le ragioni della pace.

Insomma mai come in questo momento, le poesie, le filastrocche di Gianni Rodari, molte ispirate alla Pace sono, dopo decine di anni, ancora di grande attualità.

L’ingresso sarà libero e gratuito, aspettiamo tutti per vivere una serata di pace valorizzando un grande scrittore di letteratura per bambini, ancora il più importante, un luminare della narrazione per bambini”.

Il Comitato promotore è costituito da: Gianni Lucchina, Presidente dell’Associazione Culturale Gavirate tra Parco e Lago, Enzo La Forgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese, Matteo Marchesi, Consigliere Provinciale con delega alla Cultura, Marco Fazio, Assessore alla Cultura della Comunità Montana Valli del Verbano, Paolo Bertocchi, Componente del C. di A. della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Jenny Santi, cofondatrice del concorso Ceresio in Giallo e redattrice de La Breva. Il premio sarà erogato dal partner Educational Team Società Cooperativa Sociale ETS