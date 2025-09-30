Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di ottobre di La Materia del Giorno
Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno
Prosegue anche a ottobre “La Materia del Giorno”, il format quotidiano di VareseNews dedicato all’approfondimento di temi concreti e attuali che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Ogni giorno, alle 16.00, un giornalista intervista un ospite esperto su argomenti di interesse collettivo, con la possibilità di partecipare in presenza nella tribuna della sala video di Materia o seguire la diretta streaming sui canali ufficiali.
Programma di ottobre 2025
|Data
|Argomento
|Ospite
|Giovedì 2 ottobre
|Cos’è il teatro sociale?
|Michela Prando intervistata da Mariangela Gerletti
|Venerdì 3 ottobre
|Cosa è l’IVA
|Andrea Cislaghi intervistato da Michele Mancino
|Lunedì 6 ottobre
|Come si salva un bosco?
|Alessandro Boriani intervistato da Tommaso Guidotti
|Martedì 7 ottobre
|Rischio climatico e idrogeologico, fra scienza e comunicazione
|Federico Mariotto intervistato da Alessandro Guglielmi
|Mercoledì 8 ottobre
|I tempi della giustizia
|Marco Natola intervistato da Marco Giovannelli
|Giovedì 9 ottobre
|SOS Liste d’attesa
|Filippo Cardaci intervistato da Alessandra Toni
|Venerdì 10 ottobre
|L’uso degli Smartphone tra i giovani
|Michelon intervistato da Simona
|Lunedì 13 ottobre
|L’arte di scolpire il marmo
|Paolo Pelizzoli intervistato da Michele Mancino
|Martedì 14 ottobre
|Cos’è un Alveare?
|Norma Bossi intervistata da Ilaria Notari
|Mercoledì 15 ottobre
|Perché è importante avere cura delle api?
|Federico Tesser intervistato da Tommaso Guidotti
|Giovedì 16 ottobre
|Come funziona la raccolta differenziata?
|Giorgio Ginelli intervistato da Roberta Bertolini
|Venerdì 17 ottobre
|Come si finanzia un’impresa?
|Orazio Cucinotta intervistato da Michele Mancino
|Lunedì 20 ottobre
|Cos’è la Città dei Bambini?
|Lucia Povolo e Nadia Cannito intervistate da Francesco Mazzoleni
|Martedì 21 ottobre
|Come si costruisce uno spettacolo di burattini per adulti?
|Walter Broggini intervistato da Tomaso Bassani
|Mercoledì 22 ottobre
|Come funzionano le case e gli ospedali di comunità?
|John Tremamondo intervistato da Alessandra Toni
|Giovedì 23 ottobre
|Come funziona il Centro geofisico prealpino?
|Paolo Valisa intervistato da Andrea Camurani
|Venerdì 24 ottobre
|Servizio Civile
|Francesca Graziano intervistata da Ilaria Notari
|Lunedì 27 ottobre
|Come si gestisce una Odv?
|Marco Sarti intervistato da Francesco Mazzoleni
|Martedì 28 ottobre
|Come si fa una radio?
|Antonio Franzi intervistato da Marco Giovannelli
|Mercoledì 29 ottobre
|Cosa sono i disturbi dell’apprendimento?
|Cristiano Termine intervistato da Alessandra Toni
|Giovedì 30 ottobre
|Cosa fa un parroco?
|Don Marco intervistato da Marco Giovannelli
|Venerdì 31 ottobre
|Come si scrive un romanzo?
|Matteo Fontana intervistato da Michele Mancino
