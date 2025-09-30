Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Ogni giorno un tema che ci riguarda: il programma di ottobre di La Materia del Giorno

Ogni pomeriggio alle 16.00, un nuovo incontro in diretta sui social di VareseNews o in presenza negli studi di Materia Spazio Libero a Castronno

Materia Varesenews

Prosegue anche a ottobre “La Materia del Giorno”, il format quotidiano di VareseNews dedicato all’approfondimento di temi concreti e attuali che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Ogni giorno, alle 16.00, un giornalista intervista un ospite esperto su argomenti di interesse collettivo, con la possibilità di partecipare in presenza nella tribuna della sala video di Materia o seguire la diretta streaming sui canali ufficiali.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Programma di ottobre 2025

Data Argomento Ospite
Giovedì 2 ottobre Cos’è il teatro sociale? Michela Prando intervistata da Mariangela Gerletti
Venerdì 3 ottobre Cosa è l’IVA Andrea Cislaghi intervistato da Michele Mancino
Lunedì 6 ottobre Come si salva un bosco? Alessandro Boriani intervistato da Tommaso Guidotti
Martedì 7 ottobre Rischio climatico e idrogeologico, fra scienza e comunicazione Federico Mariotto intervistato da Alessandro Guglielmi
Mercoledì 8 ottobre I tempi della giustizia Marco Natola intervistato da Marco Giovannelli
Giovedì 9 ottobre SOS Liste d’attesa Filippo Cardaci intervistato da Alessandra Toni
Venerdì 10 ottobre L’uso degli Smartphone tra i giovani Michelon intervistato da Simona
Lunedì 13 ottobre L’arte di scolpire il marmo Paolo Pelizzoli intervistato da Michele Mancino
Martedì 14 ottobre Cos’è un Alveare? Norma Bossi intervistata da Ilaria Notari
Mercoledì 15 ottobre Perché è importante avere cura delle api? Federico Tesser intervistato da Tommaso Guidotti
Giovedì 16 ottobre Come funziona la raccolta differenziata? Giorgio Ginelli intervistato da Roberta Bertolini
Venerdì 17 ottobre Come si finanzia un’impresa? Orazio Cucinotta intervistato da Michele Mancino
Lunedì 20 ottobre Cos’è la Città dei Bambini? Lucia Povolo e Nadia Cannito intervistate da Francesco Mazzoleni
Martedì 21 ottobre Come si costruisce uno spettacolo di burattini per adulti? Walter Broggini intervistato da Tomaso Bassani
Mercoledì 22 ottobre Come funzionano le case e gli ospedali di comunità? John Tremamondo intervistato da Alessandra Toni
Giovedì 23 ottobre Come funziona il Centro geofisico prealpino? Paolo Valisa intervistato da Andrea Camurani
Venerdì 24 ottobre Servizio Civile Francesca Graziano intervistata da Ilaria Notari
Lunedì 27 ottobre Come si gestisce una Odv? Marco Sarti intervistato da Francesco Mazzoleni
Martedì 28 ottobre Come si fa una radio? Antonio Franzi intervistato da Marco Giovannelli
Mercoledì 29 ottobre Cosa sono i disturbi dell’apprendimento? Cristiano Termine intervistato da Alessandra Toni
Giovedì 30 ottobre Cosa fa un parroco? Don Marco intervistato da Marco Giovannelli
Venerdì 31 ottobre Come si scrive un romanzo? Matteo Fontana intervistato da Michele Mancino

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.