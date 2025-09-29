Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l’ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d’orario
Martedì 7 ottobre numerosi istituti scolastici saranno interessati dal provvedimento che prevede sospensioni e limitazioni anche in base alle difficoltà di accesso. L'elenco delle scuole con tutte le variazioni
In occasione della Tre Valli Varesine, per ragioni di sicurezza e per ridurre i possibili disagi sull’accessibilità delle scuole con il passaggio delle gare, il sindaco di Varese ha firmato l’ordinanza che regola il funzionamento delle scuole varesine, in particolare per quelle in cui verrà sospeso il servizio perché si trovano all’interno del percorso della manifestazione ciclistica o perché l’orario di uscita degli alunni coincide con quello di svolgimento della competizione.
Numerosi istituti scolastici saranno interessati dal provvedimento che prevede sospensioni e limitazioni anche in base alle difficoltà di accesso. La situazione varia a seconda del grado di istruzione, con differenze significative tra nidi, infanzia, primarie e secondarie.
Per quanto riguarda gli asili nido, su un totale di sedici strutture, sei resteranno chiuse, quattro garantiranno il servizio ma con difficoltà di accesso nelle fasce orarie comprese tra le 9.15 e le 17, mentre i restanti sei continueranno a funzionare regolarmente senza limitazioni.
Nelle scuole dell’infanzia il quadro è più complesso: ventisei plessi coinvolti, di cui nove con il servizio sospeso, sei accessibili solo con difficoltà negli stessi orari critici e undici che potranno operare senza interruzioni.
Le scuole primarie interessate sono ventitré. Anche qui si registrano sei chiusure, sei istituti con difficoltà di accesso nelle ore centrali della giornata e undici che resteranno pienamente operativi.
Nelle scuole secondarie di primo grado la sospensione riguarda quattro istituti, mentre due plessi resteranno accessibili con limitazioni e cinque continueranno il regolare funzionamento. Va segnalato, inoltre, che alla scuola Vidoletti tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 13.
Situazione più drastica invece nelle scuole secondarie di secondo grado: i quindici istituti coinvolti resteranno tutti chiusi. Stessa sorte per gli otto centri di formazione professionale, che sospenderanno integralmente le attività.
Sul fronte del trasporto scolastico, alcune linee funzioneranno regolarmente, come quelle dirette alle scuole A. Frank, Don Rimoldi/Cairoli, Vidoletti (con ritorno alle ore 13) e San Giovanni Bosco (andata con arrivo alle 8). Rimarranno invece sospese la linea Fermi e tutti i servizi speciali per gli alunni con disabilità, compresi quelli di Varese, Vedano Olona-Castiglione Olona e Besozzo.
Di seguito l’elenco delle scuole con le indicazioni di quelle che prevedono sospensione del servizio, che comporta quindi la chiusura della scuola, e di quelle che mantengono regolare funzionamento o dove sono previste variazioni nellì’orario di ingresso e uscita. Le indicazioni riguardano anche le modifiche al servizio comunale di trasporto scolastico.
Elenco delle scuole interessate dal provvedimento a Varese
Asili nido
Le Piccole Orme – Via Gondar, 3 – Regolare funzionamento
Carletto Ferrari – Via Jacopino da Tradate, 1 – Regolare funzionamento
P. e G. Marzoli – Via Vetta d’Italia, 4 – Regolare funzionamento
Lo Scarabocchio – Viale Aguggiari, 161 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.15–17.00)
Le Costellazioni – Via Tagliamento, 21 – Regolare funzionamento
Babylandia – Via Crispi, 110 – Sospensione del servizio
Bulli e Pupe – Via Nicotera, 5 – Sospensione del servizio
Eligio Ponti – Via Castiglioni, 20 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
I Boccioli – Via Daverio, 140 – Sospensione del servizio
Il Giardino delle Coccole – Via Amendola, 15 – Sospensione del servizio
L’Albero dei Bambini – Via Vela, 7 – Sospensione del servizio
Il Bozzolo – Via A. Stoppani, 7 – Regolare funzionamento
Fondazione Molina – Viale Borri, 133 – Regolare funzionamento
Nido di Chiara – Via Carini, 27 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Percorsi per Crescere – Via S. Croce, 10 – Sospensione del servizio
Piccola England (Micro nido) – Via Stadio, 38 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Piccolo Principe – Via Macchi Zonda, 40 – Regolare funzionamento
Scuole dell’infanzia
Dalla Chiesa – Via Marzorati, 70 – Sospensione del servizio
Ronchetto Fé – Via Cimabue, 71 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Lovera – Via Procaccini, 11 – Sospensione del servizio
Collodi – Via Brunico, 63 – Regolare funzionamento
M.L. Verga – Via Maggiore, 3 – Sospensione del servizio
Rodari – Via Tagliamento, 23 – Regolare funzionamento
Jolanda Trolli – Via Vellone, 58 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Don Enrico Papetti (c/o IV Novembre) – Via Monfalcone, 15 – Regolare funzionamento
G. da Bizzozzero – Via Conte Verde, 10 – Regolare funzionamento
Macchi Zonda – Via Macchi Zonda, 40 – Regolare funzionamento
Eligio Ponti – Via Castiglioni, 20 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
S.e E. Macchi Zonda – Via Daverio, 140 – Sospensione del servizio
Piccinelli Comolli – Via della Doniga, 1 – Regolare funzionamento
Divina Provvidenza – Via Conciliazione, 3 – Sospensione del servizio
E.e C. Tallachini – Via Amendola, 15 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Veratti – Via Como, 9 – Regolare funzionamento
C. Riv. a Foscarini – Via Stoppani, 7 – Regolare funzionamento
Cattaneo – Via Don Ambrosini, 15 – Regolare funzionamento
Malnati Macchi Nidoli – Via San Giusto, 21 – Regolare funzionamento
San Carlo – Via Giannone, 6 – Regolare funzionamento
A.M. e G.B. Dall’Aglio – Via San Carlo, 4 – Sospensione del servizio
Peri Piatti – Via Carini, 27 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
S. Gianna Beretta Molla – Via Virgilio, 32 – Regolare funzionamento
Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio
San Gottardo – Via S.M. degli Angeli, 9 – Regolare funzionamento
L’Albero dei Bambini – Via Vela, 7 – Sospensione del servizio
Piccola England – Via Stadio, 38 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Scuola Europea – Via Montello, 118 – Sospensione del servizio
Percorsi per Crescere – Via S. Croce, 10 – Sospensione del servizio
Scuole primarie
Morandi – Via Morandi, 12 – Sospensione del servizio
Locatelli – Via L. Nievo, 8 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Carducci – Via P. Micca, 20 – Sospensione del servizio
Fermi – Via Daverio, 97 – Sospensione del servizio
Cairoli – Via Cairoli, 19 – Regolare funzionamento
Mazzini – Via Como, 15 – Regolare funzionamento
Galilei – Via Carrano, 8 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Foscolo – Via Nifontano, 16 – Regolare funzionamento
Parini – Via N. Bixio, 24 – Regolare funzionamento
Parini Centro NAI – Via N. Bixio, 24 – Sospensione del servizio
Pascoli – Viale Ippodromo, 28 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
S. G. Bosco – Via Busca, 14 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Garibaldi – Via Mercatini, 29 – Regolare funzionamento
Marconi – Viale Adriatico, 3 – Regolare funzionamento
Medea – Via Tagliamento, 25 – Regolare funzionamento
IV Novembre – Via Monfalcone, 15 – Regolare funzionamento
Sacco – Via Brunico, 57 – Regolare funzionamento
Canetta – Via Canetta, 12 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Settembrini – Via Pontida, 17 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Scuola Europea – Via Montello, 118 – Sospensione del servizio
Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio
Manfredini – Via Dalmazia, 55 – Regolare funzionamento
Percorsi per Crescere – Via S. Croce, 10 – Sospensione del servizio
Piccola England – Via Stadio, 38 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Scuole secondarie di I grado
Dante Alighieri – Via G. Morselli, 8 – Sospensione del servizio
Righi/Salvemini – Via Rainoldi, 14 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
Vidoletti – Via Manin, 3 – Regolare funzionamento con uscita anticipata alle ore 13.00
Pellico – Via Appiani, 15 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)
A. Frank – Via Carnia, 155 – Regolare funzionamento
Don Rimoldi (c/o Cairoli) – Via Cairoli, 19 – Regolare funzionamento
C.P.I.A. – Via Brunico, 29 – Regolare funzionamento
Scuola Europea – Via Montello, 118 – Sospensione del servizio
Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio
A.T. Maroni-Salesiani – P.za S. G. Bosco, 3 – Sospensione del servizio
Manfredini – Via Dalmazia, 55 – Regolare funzionamento
Scuole secondarie di II grado
Liceo Classico Cairoli – Via Dante, 11 – Sospensione del servizio
Liceo Artistico Frattini – Via Valverde, 2 – Sospensione del servizio
Liceo Scientifico Ferraris – Via Sorrisole, 6 – Sospensione del servizio
Licei Manzoni – Via Morselli, 10 – Sospensione del servizio
Licei Manzoni – Via Monterosa, 11 – Sospensione del servizio
ITET Daverio–Casula–Nervi – Via Bertolone, 13 – Sospensione del servizio
ISIS Newton – Via Zucchi, 3/5 – Sospensione del servizio
IPS Einaudi – Via Bertolone, 7 – Sospensione del servizio
IPS Einaudi – Via Trentini, 1 – Sospensione del servizio
Licei Manfredini – Via Merano, 5 – Sospensione del servizio
Istituto Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Città di Varese” – Via Tonale, 41 – Sospensione del servizio
Istituto Prof. per Odontotecnici – Via Castelli, 6 – Sospensione del servizio
Istituto Prof. Alberghiero “De Filippi” – Via Brambilla, 15 – Sospensione del servizio
Centro Studi V.F. – Via Canetta, 3 – Sospensione del servizio
Centri di formazione professionale
“Dorsi” – Via Vallarsa, 6 – Sospensione del servizio
Ass.ne C.I.O.F.S. – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio
Fondazione Enaip – Via Uberti, 44 – Sospensione del servizio
Agenzia Formativa Provincia di Varese CFP – Via Monte Generoso, 71/a – Sospensione del servizio
Agenzia Formativa Provincia di Varese CFPIL – Via Monte Generoso, 71 – Sospensione del servizio
Scuola Superiore Sociosanitaria dell’Insubria – Via Calatafimi, 30 – Sospensione del servizio
Liceo Sacro Monte – Via Crispi, 24 – Sospensione del servizio
Istituto Tecnico Aeronautico Città di Varese – Via Cavour, 30 – Sospensione del servizio
Servizio comunale di trasporto scolastico
Linea A. Frank – Regolare funzionamento
Linea Don Rimoldi/Cairoli – Regolare funzionamento
Linea Vidoletti – Servizio regolare all’andata; ritorno garantito alle ore 13.00
Linea Fermi – Sospensione del servizio
Linea S. G. Bosco – Servizio regolare all’andata (arrivo ore 8.00)
Linea Varese (trasporto speciale alunni con disabilità) – Sospensione del servizio
Linea Vedano Olona/Castiglione Olona (trasporto speciale alunni con disabilità) – Sospensione del servizio
Linea Besozzo (trasporto speciale alunni con disabilità) – Sospensione del servizio
