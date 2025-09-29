Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l’ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d’orario

In occasione della Tre Valli Varesine, per ragioni di sicurezza e per ridurre i possibili disagi sull’accessibilità delle scuole con il passaggio delle gare, il sindaco di Varese ha firmato l’ordinanza che regola il funzionamento delle scuole varesine, in particolare per quelle in cui verrà sospeso il servizio perché si trovano all’interno del percorso della manifestazione ciclistica o perché l’orario di uscita degli alunni coincide con quello di svolgimento della competizione.

Numerosi istituti scolastici saranno interessati dal provvedimento che prevede sospensioni e limitazioni anche in base alle difficoltà di accesso. La situazione varia a seconda del grado di istruzione, con differenze significative tra nidi, infanzia, primarie e secondarie.

Per quanto riguarda gli asili nido, su un totale di sedici strutture, sei resteranno chiuse, quattro garantiranno il servizio ma con difficoltà di accesso nelle fasce orarie comprese tra le 9.15 e le 17, mentre i restanti sei continueranno a funzionare regolarmente senza limitazioni.

Nelle scuole dell’infanzia il quadro è più complesso: ventisei plessi coinvolti, di cui nove con il servizio sospeso, sei accessibili solo con difficoltà negli stessi orari critici e undici che potranno operare senza interruzioni.

Le scuole primarie interessate sono ventitré. Anche qui si registrano sei chiusure, sei istituti con difficoltà di accesso nelle ore centrali della giornata e undici che resteranno pienamente operativi.

Nelle scuole secondarie di primo grado la sospensione riguarda quattro istituti, mentre due plessi resteranno accessibili con limitazioni e cinque continueranno il regolare funzionamento. Va segnalato, inoltre, che alla scuola Vidoletti tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 13.

Situazione più drastica invece nelle scuole secondarie di secondo grado: i quindici istituti coinvolti resteranno tutti chiusi. Stessa sorte per gli otto centri di formazione professionale, che sospenderanno integralmente le attività.

Sul fronte del trasporto scolastico, alcune linee funzioneranno regolarmente, come quelle dirette alle scuole A. Frank, Don Rimoldi/Cairoli, Vidoletti (con ritorno alle ore 13) e San Giovanni Bosco (andata con arrivo alle 8). Rimarranno invece sospese la linea Fermi e tutti i servizi speciali per gli alunni con disabilità, compresi quelli di Varese, Vedano Olona-Castiglione Olona e Besozzo.

Di seguito l’elenco delle scuole con le indicazioni di quelle che prevedono sospensione del servizio, che comporta quindi la chiusura della scuola, e di quelle che mantengono regolare funzionamento o dove sono previste variazioni nellì’orario di ingresso e uscita. Le indicazioni riguardano anche le modifiche al servizio comunale di trasporto scolastico.

Elenco delle scuole interessate dal provvedimento a Varese

Asili nido

Le Piccole Orme – Via Gondar, 3 – Regolare funzionamento

Carletto Ferrari – Via Jacopino da Tradate, 1 – Regolare funzionamento

P. e G. Marzoli – Via Vetta d’Italia, 4 – Regolare funzionamento

Lo Scarabocchio – Viale Aguggiari, 161 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.15–17.00)

Le Costellazioni – Via Tagliamento, 21 – Regolare funzionamento

Babylandia – Via Crispi, 110 – Sospensione del servizio

Bulli e Pupe – Via Nicotera, 5 – Sospensione del servizio

Eligio Ponti – Via Castiglioni, 20 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

I Boccioli – Via Daverio, 140 – Sospensione del servizio

Il Giardino delle Coccole – Via Amendola, 15 – Sospensione del servizio

L’Albero dei Bambini – Via Vela, 7 – Sospensione del servizio

Il Bozzolo – Via A. Stoppani, 7 – Regolare funzionamento

Fondazione Molina – Viale Borri, 133 – Regolare funzionamento

Nido di Chiara – Via Carini, 27 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Percorsi per Crescere – Via S. Croce, 10 – Sospensione del servizio

Piccola England (Micro nido) – Via Stadio, 38 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Piccolo Principe – Via Macchi Zonda, 40 – Regolare funzionamento

Scuole dell’infanzia

Dalla Chiesa – Via Marzorati, 70 – Sospensione del servizio

Ronchetto Fé – Via Cimabue, 71 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Lovera – Via Procaccini, 11 – Sospensione del servizio

Collodi – Via Brunico, 63 – Regolare funzionamento

M.L. Verga – Via Maggiore, 3 – Sospensione del servizio

Rodari – Via Tagliamento, 23 – Regolare funzionamento

Jolanda Trolli – Via Vellone, 58 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Don Enrico Papetti (c/o IV Novembre) – Via Monfalcone, 15 – Regolare funzionamento

G. da Bizzozzero – Via Conte Verde, 10 – Regolare funzionamento

Macchi Zonda – Via Macchi Zonda, 40 – Regolare funzionamento

Eligio Ponti – Via Castiglioni, 20 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

S.e E. Macchi Zonda – Via Daverio, 140 – Sospensione del servizio

Piccinelli Comolli – Via della Doniga, 1 – Regolare funzionamento

Divina Provvidenza – Via Conciliazione, 3 – Sospensione del servizio

E.e C. Tallachini – Via Amendola, 15 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Veratti – Via Como, 9 – Regolare funzionamento

C. Riv. a Foscarini – Via Stoppani, 7 – Regolare funzionamento

Cattaneo – Via Don Ambrosini, 15 – Regolare funzionamento

Malnati Macchi Nidoli – Via San Giusto, 21 – Regolare funzionamento

San Carlo – Via Giannone, 6 – Regolare funzionamento

A.M. e G.B. Dall’Aglio – Via San Carlo, 4 – Sospensione del servizio

Peri Piatti – Via Carini, 27 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

S. Gianna Beretta Molla – Via Virgilio, 32 – Regolare funzionamento

Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio

San Gottardo – Via S.M. degli Angeli, 9 – Regolare funzionamento

L’Albero dei Bambini – Via Vela, 7 – Sospensione del servizio

Piccola England – Via Stadio, 38 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Scuola Europea – Via Montello, 118 – Sospensione del servizio

Percorsi per Crescere – Via S. Croce, 10 – Sospensione del servizio

Scuole primarie

Morandi – Via Morandi, 12 – Sospensione del servizio

Locatelli – Via L. Nievo, 8 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Carducci – Via P. Micca, 20 – Sospensione del servizio

Fermi – Via Daverio, 97 – Sospensione del servizio

Cairoli – Via Cairoli, 19 – Regolare funzionamento

Mazzini – Via Como, 15 – Regolare funzionamento

Galilei – Via Carrano, 8 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Foscolo – Via Nifontano, 16 – Regolare funzionamento

Parini – Via N. Bixio, 24 – Regolare funzionamento

Parini Centro NAI – Via N. Bixio, 24 – Sospensione del servizio

Pascoli – Viale Ippodromo, 28 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

S. G. Bosco – Via Busca, 14 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Garibaldi – Via Mercatini, 29 – Regolare funzionamento

Marconi – Viale Adriatico, 3 – Regolare funzionamento

Medea – Via Tagliamento, 25 – Regolare funzionamento

IV Novembre – Via Monfalcone, 15 – Regolare funzionamento

Sacco – Via Brunico, 57 – Regolare funzionamento

Canetta – Via Canetta, 12 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Settembrini – Via Pontida, 17 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Scuola Europea – Via Montello, 118 – Sospensione del servizio

Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio

Manfredini – Via Dalmazia, 55 – Regolare funzionamento

Percorsi per Crescere – Via S. Croce, 10 – Sospensione del servizio

Piccola England – Via Stadio, 38 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Scuole secondarie di I grado

Dante Alighieri – Via G. Morselli, 8 – Sospensione del servizio

Righi/Salvemini – Via Rainoldi, 14 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

Vidoletti – Via Manin, 3 – Regolare funzionamento con uscita anticipata alle ore 13.00

Pellico – Via Appiani, 15 – Regolare funzionamento con difficoltà di accesso (9.30–17.00)

A. Frank – Via Carnia, 155 – Regolare funzionamento

Don Rimoldi (c/o Cairoli) – Via Cairoli, 19 – Regolare funzionamento

C.P.I.A. – Via Brunico, 29 – Regolare funzionamento

Scuola Europea – Via Montello, 118 – Sospensione del servizio

Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio

A.T. Maroni-Salesiani – P.za S. G. Bosco, 3 – Sospensione del servizio

Manfredini – Via Dalmazia, 55 – Regolare funzionamento

Scuole secondarie di II grado

Liceo Classico Cairoli – Via Dante, 11 – Sospensione del servizio

Liceo Artistico Frattini – Via Valverde, 2 – Sospensione del servizio

Liceo Scientifico Ferraris – Via Sorrisole, 6 – Sospensione del servizio

Licei Manzoni – Via Morselli, 10 – Sospensione del servizio

Licei Manzoni – Via Monterosa, 11 – Sospensione del servizio

ITET Daverio–Casula–Nervi – Via Bertolone, 13 – Sospensione del servizio

ISIS Newton – Via Zucchi, 3/5 – Sospensione del servizio

IPS Einaudi – Via Bertolone, 7 – Sospensione del servizio

IPS Einaudi – Via Trentini, 1 – Sospensione del servizio

Licei Manfredini – Via Merano, 5 – Sospensione del servizio

Istituto Maria Ausiliatrice – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Città di Varese” – Via Tonale, 41 – Sospensione del servizio

Istituto Prof. per Odontotecnici – Via Castelli, 6 – Sospensione del servizio

Istituto Prof. Alberghiero “De Filippi” – Via Brambilla, 15 – Sospensione del servizio

Centro Studi V.F. – Via Canetta, 3 – Sospensione del servizio

Centri di formazione professionale

“Dorsi” – Via Vallarsa, 6 – Sospensione del servizio

Ass.ne C.I.O.F.S. – P.za Libertà, 9 – Sospensione del servizio

Fondazione Enaip – Via Uberti, 44 – Sospensione del servizio

Agenzia Formativa Provincia di Varese CFP – Via Monte Generoso, 71/a – Sospensione del servizio

Agenzia Formativa Provincia di Varese CFPIL – Via Monte Generoso, 71 – Sospensione del servizio

Scuola Superiore Sociosanitaria dell’Insubria – Via Calatafimi, 30 – Sospensione del servizio

Liceo Sacro Monte – Via Crispi, 24 – Sospensione del servizio

Istituto Tecnico Aeronautico Città di Varese – Via Cavour, 30 – Sospensione del servizio

Servizio comunale di trasporto scolastico

Linea A. Frank – Regolare funzionamento

Linea Don Rimoldi/Cairoli – Regolare funzionamento

Linea Vidoletti – Servizio regolare all’andata; ritorno garantito alle ore 13.00

Linea Fermi – Sospensione del servizio

Linea S. G. Bosco – Servizio regolare all’andata (arrivo ore 8.00)

Linea Varese (trasporto speciale alunni con disabilità) – Sospensione del servizio

Linea Vedano Olona/Castiglione Olona (trasporto speciale alunni con disabilità) – Sospensione del servizio

Linea Besozzo (trasporto speciale alunni con disabilità) – Sospensione del servizio