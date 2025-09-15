Per le vie di Gallarate sfila la Marcia della pace della comunità pakistana

Si è svolta domenica 14 settembre a Gallarate la “marcia della pace”, in occasione del Mawlid, la ricorrenza della nascita del Profeta Muhammad.

L’iniziativa, organizzata dalla locale comunità pakistana del Gallaratese e dall’Associazione Provinciale Pakistani Varesini, ha visto una folta partecipazione di fedeli, famiglie e bambini.

Il corteo è partito nel primo pomeriggio da Piazza del Mercato, in via Torino, luogo scelto come punto di ritrovo per tutta la comunità. I partecipanti, molti dei quali in abiti tradizionali, hanno sfilato in un clima di gioia e spiritualità, fino al centro storico per poi rientrare per la festa finale in Piazza Mercato. L’obiettivo della manifestazione era quello di celebrare il profondo significato religioso del Mawlid e allo stesso tempo promuovere un messaggio di unità, fratellanza e pace. Un evento pubblico, aperto a tutti, che ha voluto sottolineare la presenza attiva e positiva della comunità musulmana nel tessuto sociale gallaratese.

La comunità pakistana è molto presente nella zona del Gallaratese (città ma anche Comuni limitrofi). La comunità è organizzata anche in forma di attiva associazione – APV, Associazione Pakistani Varesini – che ha portato avanti diversi progetti, tra cui la scuola d’italiano per le donne e progetti di integrazione in particolare nella vicina Cavaria con Premezzo.