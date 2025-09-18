Più comfort e sostenibilità: rinnovata la vasca piccola della Piscina di Saronno

Novità in arrivo alla piscina comunale di Saronno: Saronno Servizi ha completato durante l’estate il rinnovamento della vasca piccola, restituendo agli utenti un ambiente moderno, sicuro e confortevole. Questo intervento, che ha visto l’investimento di 30 mila euro, segna un importante passo nel miglioramento della struttura, rendendola ancora più funzionale e adatta alle esigenze di tutti i frequentatori.

Lavori di rinnovamento: sicurezza e comfort al primo posto

I lavori di ristrutturazione hanno interessato principalmente la pavimentazione, il bordo vasca e gli sfiori, con l’obiettivo di eliminare le possibili dispersioni e migliorare la qualità complessiva dell’impianto. L’intervento si inserisce nell’ambito di un piano di ammodernamento costante della piscina, per garantire la sicurezza e il comfort degli utenti, che vanno dai più piccoli, coinvolti nei corsi di avviamento al nuoto, agli adulti che utilizzano gli spazi per il tempo libero.

Sostenibilità e risparmio energetico

Oltre al rinnovamento strutturale, particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità. Le nuove soluzioni adottate per la vasca piccola permettono infatti di ottenere un maggiore risparmio energetico, riducendo al contempo i costi di gestione. Un impegno che si inserisce pienamente nella filosofia di Saronno Servizi, che punta a un futuro più responsabile dal punto di vista ambientale e economico.

Un passo avanti per la piscina di via Miola

Il rinnovamento della vasca piccola rappresenta un ulteriore passo in avanti per mantenere la piscina comunale di via Miola come punto di riferimento per sport e ricreazione non solo per i cittadini di Saronno, ma anche per l’intero comprensorio. Con questo intervento, Saronno Servizi conferma l’impegno verso il miglioramento delle strutture pubbliche e l’offerta di servizi di qualità per tutta la comunità.