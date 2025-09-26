Poste Italiane celebra i 100 anni della Banda di Capolago con un annullo speciale a Gazzada

In occasione del centenario della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago, Poste Italiane sarà presente con una postazione filatelica straordinaria a Villa Cagnola di Gazzada, domenica 28 settembre dalle 14 alle 18, per celebrare l’importante traguardo con uno speciale annullo filatelico dedicato all’evento.

Un timbro per ricordare 100 anni di musica

L’annullo speciale, realizzato in formato tondo, riproduce il logo della Banda Musicale di Capolago ed è accompagnato dalla dicitura:

“100° Anniversario Fondazione Banda Musicale G. Verdi di Capolago – 21045 Gazzada – VA”.

Un oggetto da collezione per appassionati e cittadini, simbolo di un secolo di musica e presenza culturale sul territorio.

Francobolli, cartoline e prodotti per i collezionisti

Presso la postazione di Poste Italiane sarà possibile acquistare le più recenti emissioni di francobolli a tema, oltre a folder, cartoline e tessere filateliche. Un’occasione per avvicinarsi al mondo della filatelia e portare a casa un ricordo unico della giornata.

Dove trovarlo dopo l’evento

Chi non potrà partecipare alla giornata del 28 settembre potrà comunque recuperare il timbro:

sarà disponibile per 60 giorni presso lo sportello filatelico di Varese Centro, in viale Milano 11

successivamente, l’annullo sarà depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma, entrando a far parte della collezione storico postale nazionale

Per informazioni e approfondimenti sul mondo della filatelia, Poste Italiane mette a disposizione il sito ufficiale: filatelia.poste.it