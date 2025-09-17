Prende un taxi a Gallarate per raggiungere Como, poi scappa senza pagare: 19enne denunciato
Il giovane, di origini straniere, dovrà rispondere del reato di “insolvenza fraudolenta“.Il fatto avvenuto nel cuore della notte nel capoluogo lariano
La Polizia di Stato di Como ha denunciato per insolvenza fraudolenta un 19enne tunisino. Intorno alle 2 di mercoledì, la Volante della Questura di Como, durante il consueto svolgimento del servizio di controllo del territorio, transitando in Via Croce Rossa a Como, ha notato la presenza di un tassista che richiedeva l’intervento degli agenti in quanto un giovane, al termine della corsa Gallarate – Como, scendeva dal taxi fuggendo senza procedere al pagamento.
Gli agenti hanno subito rintracciato il 19enne nelle vie limitrofe, identificato e portato in Questura dove si è “giustificato” dicendo che la sua fuga è stata dettata dalla mancanza di soldi per poter effettuare il pagamento della corsa.
Da accertamenti, però, il giovane annoverava notizie di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, invasione di terreni o edifici, furto e indebito utilizzo di carte di credito, nonché notizie di reato per reingresso illegale sul territorio dello Stato e, questa notte, è stato denunciato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta.
