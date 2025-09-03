Ruba un’auto e modifica le targhe, rintracciato e denunciato dalla Polizia

Nella mattinata di venerdì 29 agosto, la Polizia di Stato di Varese ha rintracciato e denunciato un uomo responsabile del furto di un’autovettura, alla quale aveva sostituito le targhe con quelle di un altro veicolo, nonché della sottrazione di numerosi utensili e attrezzi di valore.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli equipaggi delle Volanti hanno ricevuto la segnalazione di un’autovettura le cui targhe risultavano appartenere a un altro veicolo e già segnalate come oggetto di furto.

Gli agenti hanno rintracciato il veicolo sospetto parcheggiato nei pressi della stazione ferroviaria FSI di Cantello-Gaggiolo con accanto un uomo che, dopo un tentativo di fuga alla vista dei poliziotti, è stato fermato e condotto in Ufficio per accertamenti.

All’interno del veicolo sono stati inoltre rinvenuti numerosi strumenti da lavoro, tra cui chiavi, cacciaviti, pinze, tenaglie, piedi di porco e un flessibile da taglio, verosimilmente da utilizzare per commettere furti in abitazione. Tali utensili sono risultati poi di proprietà della vittima del furto dell’auto, la quale aveva subìto, lo stesso giorno, anche un furto in abitazione.

Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di piccole dosi di cocaina.

Alla luce di quanto emerso il ladro, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di strumenti atti allo scasso e guida senza patente, è stato denunciato per furto aggravato e segnalato all’autorità amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale.

Il veicolo, le targhe e gli utensili sottratti sono stati restituiti ai legittimi proprietari.