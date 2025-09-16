Saronno accoglie la carovana dell’Autogiro d’Italia

A Saronno Piazza della Libertà si è animata di motori e curiosi per l’arrivo della seconda tappa dell’ASI Autogiro d’Italia.

La città ha accolto equipaggi che, partiti da Costigliole d’Asti, hanno percorso 233 chilometri attraversando Asti, Vercelli e l’hinterland a nord di Milano. Tra il pubblico, la bellezza dei palazzi storici e il richiamo dei celebri amaretti hanno fatto da cornice a un arrivo carico di fascino e tradizione.

Domani, mercoledì 17, la carovana ripartirà proprio da Saronno: aprirà il corteo la Lancia Augusta berlina del 1934, vincitrice della prima Targa Florio come “Staffetta dei Club ASI”. Alimentata a bio-carburante nell’ambito del progetto ASI Net-zero Classic, l’auto porterà il trofeo dei vincitori e guiderà gli equipaggi verso la terza tappa.

Il percorso da Saronno a Bormio si snoderà per 251 chilometri, tra la Brianza con tappe a Como, Lecco e Mandello del Lario, fino alla Valtellina.

Gli equipaggi faranno sosta al Santuario Madonna del Ghisallo per visitare il Museo del Ciclismo e a due ristori organizzati dal Brianza Classic Team e dalla Pro loco di Forcola, prima di proseguire verso le montagne.