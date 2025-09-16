Saronno in vinile: la fiera del disco torna in città per la dodicesima edizione
Appuntamento il 21 settembre a Corso Italia: 15 gazebo, dischi, cd, dvd e tanto altro per gli appassionati del vinile, con ingresso gratuito e un'atmosfera da "vinyl & music market" per tutti i gusti
La stagione a 33 e 45 giri riparte da Saronno. Le strade del centro cittadino sono ormai una tappa fissa e immancabile per la fiera del disco e del vinile, giunta alla sua dodicesima edizione, dal nome Saronno in vinile.
L’appuntamento, a ingresso gratuito e patrocinato dalla città di Saronno, è per questa domenica, 21 settembre, a partire dalle 10 fino alle alle 18 su Corso Italia. Saranno presenti 15 gazebo organizzati da cultori, collezionisti e affezionati dei microsolchi, pronti a proporre al pubblico dischi e materiale fonografico, cd, dvd, libri, gadget e arte a tema musicale, merchandise e memorabilia. In caso di maltempo, l’evento si sposterà sotto i portici di Piazza De Gasperi.
«Un vinyl & music market adatto a ogni palato, dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari, con un occhio particolare per i giovanissimi che stanno abbracciando la sana passione ‘vintage’ e ‘vinilica’. Trovandoci in centro città, bar e aree ristoro saranno presenti e limitrofe al luogo di svolgimento» commenta l’associazione organizzatrice 33&45, che invita i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.
