Settimana dell’Allattamento, iniziative in sei comuni del Varesotto

La Settimana Mondiale dell’Allattamento 2025 arriva anche nel Varesotto con un calendario di appuntamenti nelle piazze delle principali città della provincia. L’iniziativa è promossa dall’Ordine della Professione di Ostetrica/o della Provincia di Varese con il patrocinio dei Comuni coinvolti e si svolgerà dal 1° al 7 ottobre, seguendo il motto lanciato da WABA (World Alliance for Breastfeeding Action): “Prioritise Breastfeeding: Create Sustainable Support Systems” (“Dare priorità all’allattamento al seno: creare sistemi di supporto sostenibili”).

Le ostetriche saranno presenti nei punti informativi per incontrare la cittadinanza, rispondere a domande, sfatare falsi miti e offrire consigli pratici. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dell’allattamento non solo per madri e neonati, ma per l’intera famiglia e per la società, sottolineandone anche il valore come gesto di sostenibilità ambientale e di cura condivisa.

Il tour partirà il 1° ottobre a Sesto Calende (piazza De Cristoforis, ore 10.30-12.30), per proseguire il 2 ottobre a Tradate (piazza Mercato, 10.30-12.30), il 3 ottobre a Gallarate (piazza Libertà, 10.30-12.30), il 4 ottobre a Busto Arsizio (piazza San Giovanni, 14.30-17.30), il 5 ottobre a Varese (piazza Monte Grappa, 14.30-17.30) e concludersi il 7 ottobre a Saronno (piazza Libertà, 10.30-12.30)

“Le ostetriche incontrano la cittadinanza nelle piazze della provincia – si legge nella presentazione dell’iniziativa –. Saranno disponibili per informazioni, condivisione di esperienze, dubbi, curiosità e miti da sfatare sul tema dell’allattamento”.