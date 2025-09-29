Settimana dell’Allattamento, iniziative in sei comuni del Varesotto
L’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Varese porta nelle piazze di Sesto Calende, Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Varese e Saronno consulenza e dialogo sul tema dell’allattamento
La Settimana Mondiale dell’Allattamento 2025 arriva anche nel Varesotto con un calendario di appuntamenti nelle piazze delle principali città della provincia. L’iniziativa è promossa dall’Ordine della Professione di Ostetrica/o della Provincia di Varese con il patrocinio dei Comuni coinvolti e si svolgerà dal 1° al 7 ottobre, seguendo il motto lanciato da WABA (World Alliance for Breastfeeding Action): “Prioritise Breastfeeding: Create Sustainable Support Systems” (“Dare priorità all’allattamento al seno: creare sistemi di supporto sostenibili”).
Le ostetriche saranno presenti nei punti informativi per incontrare la cittadinanza, rispondere a domande, sfatare falsi miti e offrire consigli pratici. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dell’allattamento non solo per madri e neonati, ma per l’intera famiglia e per la società, sottolineandone anche il valore come gesto di sostenibilità ambientale e di cura condivisa.
Il tour partirà il 1° ottobre a Sesto Calende (piazza De Cristoforis, ore 10.30-12.30), per proseguire il 2 ottobre a Tradate (piazza Mercato, 10.30-12.30), il 3 ottobre a Gallarate (piazza Libertà, 10.30-12.30), il 4 ottobre a Busto Arsizio (piazza San Giovanni, 14.30-17.30), il 5 ottobre a Varese (piazza Monte Grappa, 14.30-17.30) e concludersi il 7 ottobre a Saronno (piazza Libertà, 10.30-12.30)
“Le ostetriche incontrano la cittadinanza nelle piazze della provincia – si legge nella presentazione dell’iniziativa –. Saranno disponibili per informazioni, condivisione di esperienze, dubbi, curiosità e miti da sfatare sul tema dell’allattamento”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.