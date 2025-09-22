Sfide ai pregiudizi e ai destini già scritti. Il martedì in diretta è con L’Oblò e con Uberto Calesella

Sfidare i pregiudizi, sfidare i limiti. La parola d’ordine del martedì in diretta con Radio Materia è “sfida”. Alle 16,30 la rubrica Soci All Time ospiterà l’associazione L’Oblò – Liberi dentro che organizza corsi di teatro in carcere e spettacoli teatrali anche fuori dalle mura insieme ai detenuti o ex. Alle 18 invece avremo Uberto Calesella, un avvocato che ha ascoltato il rombo di una moto e ha deciso di cambiare vita.

Soci All Time

Alle 16,30 parleremo con Elisa Carnelli della sfida che ogni giorno questa associazione porta avanti, quella di rompere il pregiudizio nei confronti dei detenuti e portarli sul palco di un teatro. L’Oblò collabora da tempo con la casa circondariale di Busto Arsizio dove ha portato avanti laboratori di teatro e con il teatro di Sant’Anna nell’omonimo quartiere bustocco.

Chi l’avrebbe mai detto

Alle 18 saremo nuovamente in diretta con una storia particolare. Quella di Uberto Calesella, 34 anni, milanese doc e casciaghese “per matrimonio” è una storia di scelte di vita: avvocato, per anni ha lavorato in una delle big four, una delle principali società di auditing e consulenza globale. Poi, dopo la scomparsa di papà Giorgio, noto avvocato milanese, ha scelto di cambiare vita, seguendo quella che è da sempre la sua passione per i motori e per le moto. Così ha aperto un’officina con rivendita a Milano, con moto come la mitica Fantic e la molto varesina SWM come marchi di riferimento.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE

