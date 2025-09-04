Si dimette a sorpresa il cda di Spes. Reazione gelida dal municipio

A Somma Lombardo si sono dimessi improvvisamene i vertici della Spes, la società patrimoniale del Comune. Le dimissioni sono state annunciate martedì 2 settembre. Concordato, si è detto, anche se il commento dal municipio è stato gelido e fa pensare ad un passaggio inatteso a Palazzo Viani Visconti.

A fare un passo indietro sono stati l’amministratore delegato Mauro Pettinicchio, il presidente Laura Daverio e il consigliere Giovanni Meneguz.

«Sono contento di quello che abbiamo realizzato» ha dichiarato Pettinicchio a Prealpina. «È stata un’esperienza impegnativa ma gratificante, e i risultati parlano chiaro». All’attivo ha citato lo sblocco del Lascito Aielli, che sarà dedicato a persone con disabilità sole, e le farmacie in salute. Più debole la situazione sul fronte della gestione delle strutture sportive.

«Grazie al CDA di Spes per il lavoro svolto. Auguro ai tre componenti il meglio dal punto di vista personale e professionale», il commento telegrafico inviato dal sindaco Stefano Bellaria, qualche ora dopo l’annuncio del passo indietro.

Spetta al sindaco la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, peraltro a pochi mesi dalla scadenza del mandato elettorale.