Si dipingono quattro nuovi murales con citazioni letterarie: l’arte torna a Porto Ceresio

Organizzata dal Comune di Porto Ceresio insieme alla Biblioteca comunale, l’iniziativa continua a trasformare il lungolago in una vera e propria galleria d’arte all’aperto

arte porto ceresio

Quattro nuovi murales arricchiranno il muro fronte lago della Villa delle Rose, nel cuore del lungolago Vanni, grazie all’undicesima edizione del concorso artistico “Mur-Arte a Lago”.

Organizzata dal Comune di Porto Ceresio insieme alla Biblioteca comunale, l’iniziativa continua a trasformare il lungolago in una vera e propria galleria d’arte all’aperto. Dal 2013 a oggi sono già 35 le opere realizzate in questo spazio suggestivo, affacciato direttamente sul lago.

L’appuntamento con gli artisti

Gli artisti selezionati cominceranno a dipingere sabato 13 e domenica 14 settembre – condizioni meteo permettendo – per poi completare i murales entro la fine del mese. Ciascuna opera avrà dimensioni di 240×100 cm e nascerà a partire da un bozzetto già valutato da una giuria artistica.

Non c’è un tema unico a cui attenersi, ma ogni murale dovrà avere uno sfondo astratto o paesaggistico e includere una citazione letteraria: un breve estratto da opere di poeti o scrittori italiani e internazionali.

Un percorso tra arte e letteratura

«Con Mur-Arte vogliamo valorizzare non solo il nostro paesaggio, ma anche la cultura e la creatività – spiegano dall’Amministrazione comunale –. Il progetto è cresciuto di anno in anno e rappresenta oggi un punto di riferimento per gli artisti del territorio e per i visitatori che frequentano il lungolago».

Il pubblico potrà seguire in diretta la realizzazione delle opere, contribuendo così a rendere ancora più partecipato il processo creativo. Un modo originale per unire bellezza, letteratura e comunità.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
