Si dipingono quattro nuovi murales con citazioni letterarie: l’arte torna a Porto Ceresio
Organizzata dal Comune di Porto Ceresio insieme alla Biblioteca comunale, l’iniziativa continua a trasformare il lungolago in una vera e propria galleria d’arte all’aperto
Quattro nuovi murales arricchiranno il muro fronte lago della Villa delle Rose, nel cuore del lungolago Vanni, grazie all’undicesima edizione del concorso artistico “Mur-Arte a Lago”.
Organizzata dal Comune di Porto Ceresio insieme alla Biblioteca comunale, l’iniziativa continua a trasformare il lungolago in una vera e propria galleria d’arte all’aperto. Dal 2013 a oggi sono già 35 le opere realizzate in questo spazio suggestivo, affacciato direttamente sul lago.
L’appuntamento con gli artisti
Gli artisti selezionati cominceranno a dipingere sabato 13 e domenica 14 settembre – condizioni meteo permettendo – per poi completare i murales entro la fine del mese. Ciascuna opera avrà dimensioni di 240×100 cm e nascerà a partire da un bozzetto già valutato da una giuria artistica.
Non c’è un tema unico a cui attenersi, ma ogni murale dovrà avere uno sfondo astratto o paesaggistico e includere una citazione letteraria: un breve estratto da opere di poeti o scrittori italiani e internazionali.
Un percorso tra arte e letteratura
«Con Mur-Arte vogliamo valorizzare non solo il nostro paesaggio, ma anche la cultura e la creatività – spiegano dall’Amministrazione comunale –. Il progetto è cresciuto di anno in anno e rappresenta oggi un punto di riferimento per gli artisti del territorio e per i visitatori che frequentano il lungolago».
Il pubblico potrà seguire in diretta la realizzazione delle opere, contribuendo così a rendere ancora più partecipato il processo creativo. Un modo originale per unire bellezza, letteratura e comunità.
