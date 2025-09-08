Varese News

Sicurezza stradale: se ne parla martedì 16 settembre a Materia

Un incontro che unisce dati, esperienze e una testimonianza di vita per risvegliare la consapevolezza di tutti. Appuntamento in via Confalonieri 5, Castronno alle ore 21

La sicurezza sulle strade non è mai un tema lontano: riguarda ciascuno di noi, ogni giorno. Per questo il 16 settembre, a Materia, è in programma una serata che unisce dati, esperienze concrete e, soprattutto, una testimonianza capace di toccare nel profondo: quella di Rosa Annecca.

L’incontro, organizzato in collaborazione con lo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate, si aprirà con la presentazione del suo libro Urlo dentro per non disturbare fuori. Un’opera che rappresenta un atto di coraggio, trasformato in un invito alla riflessione e in un appello a chiunque si metta al volante.

Dopo l’incidente che ha cambiato la sua vita, Rosa ha scelto di non chiudersi nel dolore ma di trasformarlo in impegno concreto: grazie al sostegno e al lavoro condiviso con i titolari dello studio, partecipa a incontri pubblici – come quello che si terrà a Materia martedì 16 –, porta la sua testimonianza nelle scuole e condivide la sua esperienza con i giovani, con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura della consapevolezza stradale.

Lo Studio Risarcimenti e Consulenze, oltre ad accompagnarla in questo percorso, illustrerà durante la serata le proprie attività, facendo una panoramica sul lavoro svolto negli anni in collaborazione con le scuole e le forze dell’ordine per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza e della prevenzione.

Perché ogni distrazione può avere conseguenze irreparabili, ma ogni testimonianza – se condivisa e sostenuta da un impegno comune – può davvero salvare delle vite.

Per entrare nel cuore del tema, verranno presentati alcuni dati statistici significativi sugli incidenti in Italia e un richiamo alle normative sulla sicurezza alla guida. L’analisi sarà arricchita da un focus sui comportamenti che oggi rappresentano le principali cause dei sinistri – distrazione, velocità e uso improprio degli smartphone – accompagnati dal richiamo ad alcuni casi di cronaca.

L’obiettivo è diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze che comportamenti imprudenti o distratti possono avere sulla strada. È un impegno che lo studio legale che ha seguito la vicenda di Rosa ha deciso di portare avanti investendo anche nella prevenzione, con progetti nelle scuole e iniziative in collaborazione con le forze dell’ordine.

La testimonianza di Rosa

Il momento centrale della serata sarà la voce di Rosa, che condividerà la sua esperienza a partire dal giorno del sinistro fino alla lunga e difficile convalescenza. Un racconto autentico che mostrerà quanto un attimo possa cambiare un’intera vita, ma anche come sia possibile trasformare la sofferenza in un messaggio di consapevolezza e speranza.

È possibile partecipare alla serata riservando il proprio posto cliccando qui

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 08 Settembre 2025
