Somma Lombardo è pronta per la Fiera del Castello

La Fiera del Castello è uno degli eventi più attesi a Somma Lombardo, un’occasione che ogni anno richiama non solo numerosi visitatori sommesi ma anche abitanti della zona e oltre. Con una tradizione che si rinnova ogni anno, l’evento celebra il fascino storico e culturale del castello locale, salutando l’arrivo dell’autunno.

La fiera di quest’anno, che si terrà sabato 20 e domenica settembre 2025, promette di essere ancora più ricca di eventi e novità. L’evento è organizzato dalla Proloco di Somma Lombardo, con il patrocinio del Comune, e offre uno spazio in cui si mescolano cultura, tradizione e innovazione.

Sabato 20 settembre: apertura della Fiera e musica dal vivo

L’inaugurazione della fiera inizierà sabato 20 settembre alle ore 18:00 in Piazza Scipione. Il programma della serata prevede l’animazione con il gruppo “The Missing Cats” che terrà un concerto live, accompagnato dal Food Street, una selezione di cibo da strada per soddisfare i palati di tutti. La serata proseguirà con l’esibizione della band “Urlo” alle 21:30. La festa sarà all’insegna di buona musica e allegria, preparandoci così per una giornata ricca di eventi il giorno successivo.

Domenica 21 settembre: attività per tutta la famiglia e mercato artigianale

Domenica 21 settembre, la fiera prenderà vita lungo il Sempione con eventi per tutta la famiglia. Dalle 9:00 alle 19:00, i visitatori potranno scoprire hobby, commercio, e mostre di artigianato, tra cui intagliatori, pittori, e scultori del legno. Inoltre, per i più piccoli (e non solo), sono previste attività come il ponte tibetano, arrampicata e giochi gonfiabili. Ci sarà anche spazio per il divertimento con la musica e i balli country, a partire dalle 16:00, con l’esibizione del gruppo Chaltrones Original Country. Un’interessante iniziativa di prevenzione sarà organizzata in collaborazione con la LILT e la Croce Rossa.

Un viaggio tra le fotografie: la mostra “Il Bel Paese”

Parallelamente alla fiera, la cittadinanza potrà visitare la mostra fotografica “Il Bel Paese”, che si terrà il 20 e 21 settembre alla Sala Civica Oriana Fallaci. L’esposizione, organizzata da Afi in collaborazione con il Comune, racconta un viaggio lungo la penisola italiana, esplorando luoghi, sguardi ed epoche diverse.

Le fotografie in mostra offrono uno spunto per riflettere sulla storia e le trasformazioni del paese, con immagini che spaziano dal paesaggio rurale alla storia sociale e culturale delle città italiane. L’ingresso è libero.

Tour in bicicletta e inaugurazione del punto di ricarica per E-Bike

Un’altra iniziativa interessante si terrà il 20 settembre, con il bike tour gratuito organizzato dal Comune di Somma Lombardo in collaborazione con il Parco del Ticino. Il tour, che partirà alle 17:00 da Piazza Scipione, offre un’opportunità unica di esplorare il Parco del Ticino con una guida esperta. Inoltre, l’evento segnerà l’inaugurazione di un nuovo punto di ricarica per e-bike, incentivando l’uso di mezzi sostenibili per scoprire la bellezza naturale della zona. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione anticipata.

Il concerto della “Cittadina”

In occasione del weekend della Fiera del Castello, come da tradizione, venerdì 19 settembre alle ore 21.00 sul sagrato della Basilica di Sant’Agnese il Corpo Musicale “La Cittadina” offrirà un concerto, diretto dal M° Giorgio Poli.

In caso di maltempo, il concerto verrà eseguito alla Sala Polivalente “San Giovanni Paolo II” in via Marconi.