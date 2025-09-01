SonMusic Festival 2025, “La voce delle donne” in concerto a Lonate Pozzolo

Appuntamento venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21, presso la Sala Ulisse Bosisio del Monastero S. Michele. Sul palco Susanna Zucchelli (voce), Mariachiara Ferraro (violino e voce) e Isabella Carcione (pianoforte e voce)

Il SonMusic Festival prosegue con il suo terzo appuntamento, che unisce musica e impegno sociale in una serata di forte impatto emotivo e civile.

Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21, presso la Sala Ulisse Bosisio del Monastero S. Michele sito in via Cavour 21 c/o il Parco Bosisio di Lonate Pozzolo, sarà protagonista il gruppo La voce delle donne, formato da Susanna Zucchelli (voce), Mariachiara Ferraro (violino e voce) e Isabella Carcione (pianoforte e voce). Ingresso libero.

Lo spettacolo porta sul palco storie, testimonianze e canzoni originali scritte per raccontare il dolore spesso inascoltato delle donne vittime di violenza e discriminazione, provenienti da ogni parte del mondo. Un progetto artistico che si propone non solo di denunciare, ma anche di celebrare la forza, la resilienza e il coraggio dell’emancipazione femminile, con un linguaggio accessibile e potente: la musica.

Alla serata parteciperà anche l’Associazione Eva Onlus, impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza, a cui saranno devoluti i fondi raccolti durante l’evento.

La rassegna concertistica SonMusic Festival 2025 è curata da Sonitus Edizioni con il Patrocinio dei Comuni di Lonate Pozzolo, Monvalle e Ternate e il contributo di NUOVOIMAIE.